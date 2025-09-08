Стоит ли тренироваться, если у вас крепатура: что говорят исследователи

Боль в мышцах, появляющаяся через день-два, может сбить с толку даже опытных спортсменов. Она заставляет задуматься, стоит ли брать паузу, чтобы тело полностью восстановилось, можно ли продолжать занятия, не теряя темпа. На этот вопрос наука уже имеет ответ.

Видео дня

Неприятная боль в мышцах появляется у тех, кто начинает или интенсивно тренируется после перерыва. Подобное явление известно как синдром отсроченной мышечной боли (DOMS). Обычно дискомфорт возникает через 12–24 часа после физических упражнений и достигает максимума на второй или третий день.

Почему возникает крепатура

DOMS появляется из-за микроразрывов в мышечных волокнах, возникающих во время интенсивных упражнений. Организм реагирует на эти повреждения, направляя питательные вещества и жидкость для восстановления тканей. Это вызывает воспаление, а вместе с ним и характерную боль. Такой процесс является естественной частью адаптации, ведь именно благодаря ему мышцы становятся сильнее.

Интенсивность боли зависит от вида физической активности. Чаще всего неприятные ощущения возникают после новых нагрузок, длительного перерыва в тренировках или выполнения упражнений с высокой интенсивностью. Однако чем чаще вы занимаетесь, тем менее ощутимыми становятся такие последствия, ведь мышцы постепенно привыкают к работе, пишет ScienceAlert.

Стоит отметить, что боль в мышцах не является показателем эффективности тренировки. Она лишь сигнализирует, что тело сталкивается с новым видом нагрузки. Например, опытный бегун может не чувствовать крепатуру после пробежки, но это вовсе не означает, что тренировка была бесполезной.

Безопасно ли тренироваться с крепатурой

Исследования показывают: физические упражнения во время DOMS не наносят вреда организму. Однако они могут влиять на качество выполнения движений. Человек испытывает снижение силы, выносливости и точности, что может сказаться на результатах. Кроме того, из-за боли несколько ухудшается равновесие, что повышает риск мелких травм, например, растяжений.

Что касается отдыха между тренировками, научные данные показывают: он не имеет решающего значения для долгосрочного прогресса. Исследования подтвердили, что тренировки в последовательные или непоследовательные дни дают сходные результаты в росте силы и выносливости. Однако пауза может быть полезной для восстановления мотивации и профилактики перегрузок.

В любом случае тренировки с крепатурой не останавливают прогресс. Главное – избегать упражнений, требующих сложной координации или прыжков, ведь риск травмы в этот период немного выше.

Боль в мышцах после тренировки – естественная реакция организма на непривычную или интенсивную нагрузку. Она не является показателем успешности занятий и обычно проходит в течение нескольких дней. Продолжать тренировки в это время можно, но стоит учитывать снижение производительности и возможные риски для равновесия.

Чтобы облегчить состояние, некоторые исследования советуют использовать массаж или холодные ванны, хотя эффект от них умеренный. В то же время важно прислушиваться к собственному телу: сильная боль, синяки или острые ощущения могут быть сигналом настоящей травмы и требовать консультации врача.

OBOZ.UA писал ранее, какое физическое упражнение может заменить тренировку в спортивном зале.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.