Способна разрывать все на своем пути: через Млечный Путь пролетает 'звезда-зомби'

На окраине нашей Галактики обнаружен астрономический парадокс – SGR 0501+4516, магнетар, что проносится сквозь Млечный Путь со скоростью, превышающей 177 000 км/ч. Этот загадочный объект не только бросает вызов современному пониманию звездной эволюции, но и буквально мог уничтожить все живое, если бы оказался вблизи Земли.

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Его сверхмощное магнитное поле способно разрушить атомную структуру человеческого тела, как настоящий космический "луч смерти". Детали рассказало издание LiveScience.

Что такое магнетар и почему он опасен

Магнетары – это нейтронные звезды с чрезвычайно сильным магнитным полем, в сотни триллионов раз мощнее магнитного поля Земли. Они возникают из остатков массивных звезд после взрыва сверхновой. Всего в нашей галактике известно около 30 таких объектов, и каждый из них – исключительный пример физических крайностей.

Магнетар SGR 0501+4516 был обнаружен в 2008 году, когда находился на расстоянии около 15 000 световых лет от Земли. Но только новые наблюдения, проведенные с помощью космического телескопа Hubble и миссии Gaia Европейского космического агентства, обнаружили его невероятную скорость перемещения почти равную 50 км/с.

Магнитное поле

По данным ученых, магнитное поле SGR 0501+4516 настолько интенсивно, что даже на расстоянии вдвое меньше расстояния до Луны оно могло бы стереть все кредитные карты на Земле.

Если бы человек оказался в пределах 960 км от этого объекта, тело буквально разорвало бы на атомы. NASA в своем официальном заявлении описала этот эффект как похожий на научно-фантастический луч смерти.

К счастью, астрономы успокаивают: эта звезда-зомби не приближается к нашей Солнечной системе. Но ее существование и поведение вызывают многие вопросы, касающиеся ее происхождения.

Аномальное происхождение

До недавнего времени ученые считали, что магнетары – продукт взрыва массивной звезды. И поскольку SGR 0501+4516 был найден рядом с остатками сверхновой HB9, предполагали, что он "родился" именно там.

Но новый анализ траектории движения показал: звезда несется в направлении, исключающем ее связь с этим остатком. Более того, нет никакого другого звездного скопления или остатка, которое можно было бы считать местом его "рождения".

Это означает, что SGR 0501+4516 мог образоваться совсем другим путем, считавшимся до сих пор маловероятным.

Наиболее вероятная гипотеза, рассматриваемая сейчас учеными, – это прямой коллапс белого карлика. Обычно такие остатки звезд либо исчезают во взрыве сверхновой, либо медленно угасают. Но существует теоретическая модель, предполагающая, что при определенных условиях белый карлик может разрушиться в себе и превратиться в нейтронную звезду без взрыва.

Именно такой механизм может объяснить и появление SGR 0501+4516 и некоторых быстрых радиовспышек (FRB) – коротких, но мощных взрывов радиоволн, поступающих из галактик, в которых, казалось бы, нет источников для образования сверхновых.

"Мы считаем, что этот магнетарь образовался именно так. Это нетипичная, но очень важная гипотеза", – отметил Эндрю Леван, соавтор исследования из Университета Радбауда.

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