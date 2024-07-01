SpaceX Илона Маска потратит $843 миллиона, чтобы столкнуть МКС обратно на Землю: зачем это нужно

Космическое агентство NASA заплатит компании Илона Маска SpaceX $843 миллиона за строительство корабля, который в будущем выведет Международную космическую станцию с орбиты Земли. Ведь обсерватория уже устарела.

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МКС, стоимость которой $100 миллиардов, 24 года была домом для астронавтов на высоте примерно 250 миль над поверхностью Земли. Но из-за износа она должна быть уничтожена в 2030 году, пишет DailyMail.

Космическое агентство NASA выбрало именно SpaceX Илона Маска для создания "космического буксира", который потянет МКС с орбиты на Землю.

"Выбор американской ракеты-носителя для Международной космической станции поможет NASA и ее международным партнерам обеспечить безопасный и ответственный переход на низкую околоземную орбиту после завершения эксплуатации станции", – сказал помощник администратора Управления космических операций Кен Бауэрсокс, сообщила пресс-служба NASA.

SpaceX получила 843 миллиона долларов на разработку и изготовление транспортного средства "US Deorbit Vehicle". Буксир Маска должен быть беспилотным. Ведь когда станция и буксир достигнут атмосферы Земли, они сгорят.

За 24 года непрерывной работы Международная космическая станция стала уникальной научной платформой, на которой члены экипажа проводили эксперименты во многих научных дисциплинах: наука о Земле и космосе, биология, физиология человека, физические науки и демонстрации технологий, невозможных на Земле. "Экипажи, которые жили и до сих пор живут на борту станции, являются руками тысяч исследователей на земле, которые провели более 3300 экспериментов в микрогравитации", – отметили в NASA.

Несмотря на то, что на всей планете есть призывы от поклонников Международной космической станции безопасно вернуть ее на Землю для публичного показа или повторного использования уцелевших частей, NASA назвало этот процесс "невыполнимым" и "очень сложным и дорогим".

Поэтому в 2030 году экипаж МКС совершит последний спуск на Землю и возьмет с собой важное оборудование.

МКС будет приближаться к Земле, достигнув "точки невозврата" на высоте 442 километра над поверхностью. И именно здесь буксиру SpaceX придется привязаться к МКС и потащить его к атмосфере планеты.

NASA надеется, что риск попадания на Землю обломков будет очень мал.

"Ожидается, что большая часть конструкции отделится и сгорит после входа в атмосферу Земли, но некоторые плотные или термостойкие компоненты, вероятно, останутся невредимыми. Однако NASA и партнерские агентства выбрали контролируемое повторное вхождение, чтобы гарантировать, что любые уцелевшие фрагменты упадут в безлюдный регион океана, минимизируя риск людей и собственности на земле", – подчеркнул исследователь космического мусора из Университета Уорика, доктор Джеймс Блэйк.

Согласно данным Европейского космического агентства, риск пострадать от космического мусора составляет менее одного на 100 миллиардов. Это примерно в 1,5 миллиона раз меньше, чем риск погибнуть в результате несчастного случая на дому, и в 65 тысяч раз меньше, чем быть пораженным молнией.

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