Создан асфальт, который сможет сам "ремонтировать" ямы на дорогах
Согласно новым исследованиям, самовосстанавливающиеся асфальтовые дороги станут вскоре реальностью. Разработанный с помощью искусственного интеллекта от Google Cloud новый тип асфальта, изготовленного из отходов биомассы, может залатать собственные трещины без необходимости обслуживания или вмешательства человека.
Ученые из Университета Суонси, Королевского колледжа в Лондоне и Чили нашли методы "сшить" асфальт, надеясь создать более прочные и устойчивые дороги. Новая технология может решить ямочный кризис, охвативший немало населенных пунктов по всему миру, пишет BBC.
По словам экспертов, асфальт или битум – это липкое черное вещество, полученное из сырой нефти, широко используемое для строительства дорог, шоссе и взлетно-посадочных полос аэропортов. Однако по мере твердения из-за окисления он становится склонным к трещинообразованию, что создает опасность для водителей и пешеходов.
К счастью, исследователи разработали передовые методы сшивания асфальта, что поможет сделать дороги более прочными и надежными, отмечают специалисты.
Ведущий исследователь и эксперт по самовосстанавливающемуся асфальту в Университете Свонси, доктор Хосе Норамбуэна-Контрерас, сказал, что этот подход поможет разработать дороги с нулевым энергопотреблением. Ведь выбросы углерода на дорогах могут быть значительно связаны с производством асфальта.
"Мы гордимся тем, что продвигаем развитие самовосстанавливающегося асфальта, используя отходы биомассы и искусственный интеллект",– подчеркнул доктор Хосе.
"Этот подход позиционирует наше исследование в авангарде инноваций в сфере устойчивой инфраструктуры, способствуя разработке дорог с нулевой эффективностью и повышенной долговечностью", – добавил он, пишет ClimateTech.
Доктор Франциско Мартин-Мартинес из Королевского колледжа Лондона сказал, что исследование направлено на имитацию целебных свойств, наблюдаемых в природе. "Создание асфальта, который способен самовосстанавливаться, увеличит долговечность дорог и снизит потребность людей заполнять выбоины", – сказал он.
Франциско добавил, что в исследовании используются устойчивые материалы в новом асфальте, включая отходы биомассы, уменьшая зависимость от природных ресурсов.
Пока разработка будущего разрабатывается, исследовательская группа заявила, что существует потенциал для улучшения инфраструктуры и повышения устойчивого развития во всем мире.
Ранее OBOZ.UA писал, что в Запорожье дорогу отремонтировали "челюстями".
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!