Совсем не невинная привычка: ветеринары сказали, почему собаки лижут лапы

На первый взгляд кажется, что привычка собак вылизывать лапы является милой особенностью поведения или частью ухода за собой. Но ветеринары предупреждают: постоянное вылизывание лап может быть сигналом о проблемах питомца со здоровьем.

Как пишет издание Mail Online, специалисты отмечают, что такое поведение особенно учащается осенью и зимой. Владельцы могут заметить, что их питомцы становятся медленнее на прогулках или часто останавливаются, чтобы полизать лапы. Это не признак "непослушания", а возможный показатель боли или воспаления, с которыми столкнулось животное.

Многие считают вылизывание лап проявлением скуки, но на самом деле это может быть ранним сигналом дискомфорта. Так же, как люди могут чувствовать скованность суставов в холодное время, собаки тоже способны реагировать на сезонные изменения.

Постоянная влажность от дождя и луж размягчает подушечки лап у собаки, из-за чего могут возникать раздражения или мелкие трещины. А резкий переход из холодной влажной среды на улице в теплое сухое помещение сушит кожу. У людей это может вызвать растрескивание кожи губ или рук зимой. И как мы чувствуем из-за этого дискомфорт, так и у собак возникают неприятные ощущения, которые они пытаются снять вылизыванием.

Чтобы помочь собаке ветеринары, советуют после прогулок обязательно промывать лапы от грязи и тщательно высушивать их. Особо чувствительным животным стоит мазать подушечки лап специальными кремами. Если же животное не перестает вылизываться или появляются новые симптомы, стоит обратиться за консультацией к ветеринару.

В общем ветеринары уточняют, что вылизывание – это естественная часть гигиены, ведь собаки таким образом часто очищают шерсть после прогулок или купания. Но важно замечать, когда это превращается в навязчивое поведение. Причинами могут быть грязь или камни между пальцами, вросшие когти, семена травы, вызывающие воспаление, а также аллергия на пыльцу, пыль, блох или контакт с определенными веществами.

