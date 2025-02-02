Смогут ли туристы улететь на Марс до 2030 года? Ученая оценила шансы и указала на проблемы

Шансы провести отпуск на Марсе кажутся все реальнее. Особенно, учитывая, что такие компании, как SpaceX и Virgin Galactic, постоянно об этом говорят. Так возможно ли это в ближайшие годы?

Видео дня

В своей инаугурации президент США Дональд Трамп пообещал установить флаг на Марсе. Но насколько действительно человечество близко к тому, чтобы путешествовать на Красную планету? Как пишет Euro News, эксперт по космическому туризму из Университета прикладных наук Хаага-Хелия доктор Аннет Тойвонен считает, что технология будет быстро развиваться, поскольку появилось новое поддерживающее отношение к разработкам. Однако это принесет с собой как хорошие, так и плохие вещи.

Миссия невыполнима?

По словам доктора Тойвонен, на сегодняшний день технология, которая позволит массово отправлять людей на Марс, отсутствует. И вряд ли ее можно завершить в течение следующих лет, чтобы в 2030 году уже состоялись первые полеты. Хотя, учитывая поддержку нового президента Америка, все может значительно ускориться.

Главным фактором, почему нет, является стоимость. Когда США отправились на Луну в 1969 году, это обошлось стране в 25,8 миллиарда долларов, что составляло примерно 4 процента от общего федерального бюджета. В сегодняшних деньгах это будет равно 320 миллиардам долларов.

Кроме технологических и финансовых ограничений есть некоторые фундаментальные проблемы с путешествиями в космос, которые человечество еще не решило. Одной из наиболее важных является космическое излучение, особенно если говорить о длительных миссиях на Марс или другие планеты.

"Хотя космический туризм нишевый, он будет быстро развиваться как отрасль. И, с увеличением полетов, больше людей могут пострадать от космической радиации", – объясняет Крис Рис, аспирант из Университета Суррея, в своей статье о необходимости дополнительных предупреждений относительно космической радиации, где он добавляет, что регуляторным органам и промышленности нужно работать вместе, чтобы и было безопасно и без сдерживания инноваций.

Компании уже планируют запуск туристических полетов

Несмотря на озвученные потенциальные препятствия, несколько компаний уже строят планы по содействию прилету человека на Марс. Одним из таких проектов является Mars Base Camp, где рассматривается возможность отправки людей на Марс примерно через десять лет.

"Концепция проста: транспортировать астронавтов с Земли через Луну в научную лабораторию на орбите Марса. Там они могут проводить научные исследования в реальном времени, анализировать марсианские камни и образцы почвы и подтверждать идеальное место для высадки людей на поверхность в 2030-х годах", – говорит представитель компании. Также некоторые компании разрабатывают концепции "космических отелей", предполагая возможное желание человека провести одну-две ночи в открытом космосе.

Возможность сюрприза все же существует

Несмотря на много сигналов о том, что люди на Марсе в ближайшее время довольно туманная перспектива, доктор Тойвонен напоминает, что всегда существует возможность сюрприза.

"Всегда есть фактор Х. Благодаря комментариям президента Трампа вся планета теперь знает о прогрессе, которого мы достигаем в космосе, и всегда есть то неизвестное, что, возможно, у Илона Маска есть туз в рукаве, о котором мы просто еще не знаем", – говорит она.

Будет ли спрос на космический туризм на Марс?

Сейчас космический туризм является прерогативой слишком богатых людей. Это люди с состоянием не менее $30 миллионов, которых во всем мире на сегодняшний день насчитывается менее одного миллиона человек.

Но это может измениться, поскольку космические полеты станут более развитыми и успешными. Повышение эффективности, удешевление материалов и технологический прорыв снизят стоимость, позволяя компаниям, занимающимся космическими путешествиями, снизить цены на свои билеты. А пока спрос будет минимальным.

Продолжительность полета

Исследования Чикагского общества космических исследований показали, что отдыхающим предстоит находиться на Марсе, пока планета не окажется в подходящем месте для возвращения на Землю. По расчетам ученых, это продлится от минимум 112 до максимум 1328 дней.

То есть, учитывая время, необходимое для полета с Земли до Марса, общее путешествие продлится не менее 2,5 года, или же все пять лет.

"Резкое увеличение общей продолжительности отпуска, скорее всего, окажет огромное влияние на количество людей, желающих провести отпуск на Марсе", – подытожили исследователи.

Напомним, недавно OBOZ.UA публиковал снимки, сделанные ИИ о том, как выглядит, по его мнению, жизнь на Марсе.

А также OBOZ.UA рассказывал, что ученым удалось узнать, что на Красной планете раньше была вода.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!