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ИИ показал, как выглядела бы жизнь на Марсе

Анна Боклажук
Наука Обоз
3 минуты
939
ИИ показал, как выглядела бы жизнь на Марсе

Разговоры о том, что земляне могут жить на Марсе, длятся уже не одно десятилетие. Эта планета имеет сходство с нашей – по своему составу, временам года и особенностям поверхности, – но пока до заселения дело не дошло.

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Однако отправка людей на Марс – это цель, которую NASA планирует выполнить где-то в 2030-х годах. Metro опубликовал изображения, которые ИИ создал, по просьбе показать, как на самом деле может выглядеть жизнь на Марсе.

И учитывая опыт астронавтов, застрявших на Международной космической станции (МКС), ученые уже знают, что люди могут провести в космосе достаточно большое количество времени.

ИИ показал, как выглядела бы жизнь на Марсе

Что нужно для жизни на Марсе?

Марс – это четвертая планета от Солнца, один год там равняется 687 земным дням, а сутки – 24 часам 37 минутам. На Красной планете, равно как и на Земле, существует четыре времени года. Однако человек повсюду нуждается в пригодном для дыхания воздухе, пище, воде и жилье. К тому же, поселение на Марсе будет означать, что также понадобятся источники топлива и энергии.

ИИ показал, как выглядела бы жизнь на Марсе

Одной из предложенных технологий является извлечение кислорода из атмосферы. Это уже существует, поскольку марсоход NASA Perseverance проводит эксперимент по использованию ресурсов Mars Oxygen In-Situ или сокращен MOXIE. Устройство может преобразовывать углекислый газ в кислород с той же скоростью, что и одно маленькое дерево на Земле. Это примерно равно количеству кислорода, производимого в течение двух лет, чтобы человек прожил 3,5 часа. Так что здесь потребуется значительное увеличение масштабов производства.

На Марсе уже есть вода, однако она там в форме льда и смешана с углекислым газом. По словам NASA, они занимаются разработкой системы жизнеобеспечения, которая сможет регенерировать или перерабатывать воду, известную как система восстановления воды. В настоящее время они испытывают эту систему на МКС.

ИИ показал, как выглядела бы жизнь на Марсе

Как выращивать растения на марсе?

В настоящее время NASA проводит эксперименты по выращиванию сельскохозяйственных культур под светодиодным освещением на симулированной почве Марса. Также они выращивают растения с помощью гидропонных методов, включающих содержание растений в обогащенной питательными веществами воде. Кроме того, посадочные аппараты и марсоходы собирают нужные данные, а ученые на Земле создают грунтовые смеси, подобные марсианским как химически, так и структурно.

ИИ показал, как выглядела бы жизнь на Марсе

Как строить жилье на Марсе?

Строительство жизнеспособных жилых помещений требует надувной среды обитания, которую можно накрыть защитной оболочкой. Кроме того, следует помнить об экстремальной температуре, которая может быть на Марсе: в разгар лета она достигает дневных максимумов 20°C и ночных минимумов до -73°C.

ИИ показал, как выглядела бы жизнь на Марсе

Так что жизнь на Марсе точно не будет легче чем на Земле, поскольку наша планета дарит нам ресурсы для выживания, а Марс – нет. Приземлиться на Красную планету для быстрого посещения – одно, а сделать ее долгосрочным домом – совсем другое. Хотя на снимках сгенерированных ИИ все выглядит довольно неплохо. Да и NASA продолжает свой путь к цели взорвать на Марсе людей.

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