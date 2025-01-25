ИИ показал, как выглядела бы жизнь на Марсе

Разговоры о том, что земляне могут жить на Марсе, длятся уже не одно десятилетие. Эта планета имеет сходство с нашей – по своему составу, временам года и особенностям поверхности, – но пока до заселения дело не дошло.

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Однако отправка людей на Марс – это цель, которую NASA планирует выполнить где-то в 2030-х годах. Metro опубликовал изображения, которые ИИ создал, по просьбе показать, как на самом деле может выглядеть жизнь на Марсе.

И учитывая опыт астронавтов, застрявших на Международной космической станции (МКС), ученые уже знают, что люди могут провести в космосе достаточно большое количество времени.

Что нужно для жизни на Марсе?

Марс – это четвертая планета от Солнца, один год там равняется 687 земным дням, а сутки – 24 часам 37 минутам. На Красной планете, равно как и на Земле, существует четыре времени года. Однако человек повсюду нуждается в пригодном для дыхания воздухе, пище, воде и жилье. К тому же, поселение на Марсе будет означать, что также понадобятся источники топлива и энергии.

Одной из предложенных технологий является извлечение кислорода из атмосферы. Это уже существует, поскольку марсоход NASA Perseverance проводит эксперимент по использованию ресурсов Mars Oxygen In-Situ или сокращен MOXIE. Устройство может преобразовывать углекислый газ в кислород с той же скоростью, что и одно маленькое дерево на Земле. Это примерно равно количеству кислорода, производимого в течение двух лет, чтобы человек прожил 3,5 часа. Так что здесь потребуется значительное увеличение масштабов производства.

На Марсе уже есть вода, однако она там в форме льда и смешана с углекислым газом. По словам NASA, они занимаются разработкой системы жизнеобеспечения, которая сможет регенерировать или перерабатывать воду, известную как система восстановления воды. В настоящее время они испытывают эту систему на МКС.

Как выращивать растения на марсе?

В настоящее время NASA проводит эксперименты по выращиванию сельскохозяйственных культур под светодиодным освещением на симулированной почве Марса. Также они выращивают растения с помощью гидропонных методов, включающих содержание растений в обогащенной питательными веществами воде. Кроме того, посадочные аппараты и марсоходы собирают нужные данные, а ученые на Земле создают грунтовые смеси, подобные марсианским как химически, так и структурно.

Как строить жилье на Марсе?

Строительство жизнеспособных жилых помещений требует надувной среды обитания, которую можно накрыть защитной оболочкой. Кроме того, следует помнить об экстремальной температуре, которая может быть на Марсе: в разгар лета она достигает дневных максимумов 20°C и ночных минимумов до -73°C.

Так что жизнь на Марсе точно не будет легче чем на Земле, поскольку наша планета дарит нам ресурсы для выживания, а Марс – нет. Приземлиться на Красную планету для быстрого посещения – одно, а сделать ее долгосрочным домом – совсем другое. Хотя на снимках сгенерированных ИИ все выглядит довольно неплохо. Да и NASA продолжает свой путь к цели взорвать на Марсе людей.

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