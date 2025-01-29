Необычные курганы на Марсе могут помочь разгадать одну из величайших тайн Красной планеты

Более 15 000 курганов возвышаются в небо с низин планеты Хриса на Марсе, расположенных вблизи природной линии разграничения между южным и северным полушариями планеты. Геологические особенности давно интересуют ученых, которые до сих пор не были уверены, что создало курганы.

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Новый анализ изображений и данных, собранных орбитальными аппаратами, пролил свет на их историю. Полученные данные показывают, почему может существовать столь поразительная разница между северным и южным полушариями планеты – на Красной планете была вода, пишет CNN Science.

Образования, охватывающие территорию размером с Техас, можно увидеть на снимках, сделанных NASA и орбитальными аппаратами Европейского космического агентства. Курганы действуют как капсулы времени, которые могут помочь астрономам раскрыть тайны прошедшего Марса.

"Курган состоит из серии слоев, каждый из которых является записью прошедшего события. Старейшие находятся на дне и состоят из породы, которой около четырех миллиардов лет. Для геолога рассматривать эти слои все равно, что просматривать страницы книги – каждая из них рассказывает историю", – говорит ведущий автор исследования доктор Джо Макнэйл, планетолог и докторант Лондонского музея естественной истории.

Курганы расположены вблизи места предстоящей посадки марсохода ESA ExoMars Rosalind Franklin, запуск которого ожидается в 2028 году. Есть вероятность, что они будут исследованы марсоходом, что поможет узнать об истории воды на Красной планете, и точно определить ресурсы для будущих исследований человека.

Ученые использовали изображения, собранные орбитальными аппаратами, вращающимися вокруг Марса, чтобы получить представление о геологии курганов. На орбитальных аппаратах есть датчики, камеры и другие научные приборы, собирающие ряд данных.

Издалека курганы кажутся похожими друг на друга, но изображения с высоким разрешением, сделанные орбитальными аппаратами, позволили ученым увеличить масштаб и увидеть невероятное разнообразие структуры.

"Наши выводы показывают, что вода присутствовала как на поверхности, так и в подземных слоях этого региона в течение геологического периода времени, от 4 до 3,8 миллиарда лет назад", – говорит Макнейл и добавляет, что курганы изначально были частью высокогорья и состояли из сотен метров богатой глиной породы, образовавшейся в присутствии жидкой воды.

"Их эрозия на сотни километров показывает, что нагорье простиралось гораздо дальше на север, чем сегодня, что позволяет по-новому понять давнюю географию и гидрологию Марса", – объясняет ученый.

Обильные глиной слои горных пород в курганах свидетельствуют о том, что на поверхности Марса было большое количество воды, которая вступала в химическую реакцию с камнями. Вода, как в жидком, так и в ледовом виде, могла вызвать эрозию из-за проникновения в трещины в скалах.

По словам ученых, большинство доказательств того, что на Марсе были бурные реки и озера – уничтожено, поэтому сейчас трудно сказать, какой тип воды вызвал эрозию.

"Это все равно, что пытаться понять сюжет книги, где большинство страниц отсутствуют, а остальные порваны и выцвели. Мы можем собрать часть истории воедино, но большую часть оставим для интерпретации", – добавляет он.

Однако робототехническое исследование этого региона может определить, существовал ли океан когда-либо, и могла ли в нем быть жизнь.

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