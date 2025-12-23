В Финляндии пожаловались, что волки массово уничтожают оленей: при чем здесь война в Украине

В Финляндии заявляют о резком росте количества волков, которые массово уничтожают северных оленей в регионах Лапландии. Местные оленеводы и часть ученых связывают ситуацию с войной России против Украины, которая, по их словам, повлияла на контроль популяции хищников в приграничных районах РФ.

Видео дня

Об этом говорится в материале CNN. Исследование основывается на свидетельствах финских оленеводов, данных Института природных ресурсов Финляндии и комментариях ученых и экспертов по безопасности.

Семья Юхи Куялы выпасает оленей в районе Куусамо на севере Финляндии более 400 лет. В последние годы его хозяйство стало частью туристической индустрии Лапландии, которая позиционирует себя как "официальный дом Санта-Клауса". Однако сейчас, по словам оленевода, стадо оказалось под угрозой из-за беспрецедентной активности волков. Куяла говорит, что почти ежедневно находит мертвых животных, убитых хищниками.

По оценкам Министерства сельского хозяйства и лесничества Финляндии, потеря одной взрослой оленицы может стоить владельцу более 1,5 тысячи евро. В то же время пастухи жалуются, что государственные компенсации не покрывают реальных убытков, а бюрократические процедуры занимают значительное время.

Данные Института природных ресурсов Финляндии свидетельствуют, что популяция волков в стране выросла с примерно 295 особей весной 2024 года до около 430 в 2025-м – это самый высокий показатель за последнее десятилетие. Ассоциация оленеводов Финляндии сообщает, что только в этом году волки убили около 1950 северных оленей, что почти на 70% больше, чем в прошлом году.

Самое распространенное объяснение среди финских оленеводов и части научного сообщества заключается в том, что значительное количество волков мигрирует с территории России. Теория базируется на предположении, что из-за войны в Украине в РФ резко сократилась охота на хищников: трудоспособных мужчин, в том числе охотников, привлекли к военным действиям или оборонной промышленности.

Институт природных ресурсов Финляндии также зафиксировал рост количества волков с ДНК-маркерами, которые ранее не встречались на территории страны. Ученые предполагают, что эти животные происходят из-за российской границы. Старшая научная сотрудница института Катя Холмала отмечает, что до полномасштабной войны в Украине охота на волков в России была значительно интенсивнее и сопровождалась финансовыми поощрениями.

Финский эксперт по безопасности Джон Гелин также обращает внимание на сокращение сезонной рабочей силы в приграничных регионах России, которую традиционно использовали для лесничества, охоты и контроля дикой природы. По его словам, хотя эту теорию сложно доказать из-за непрозрачной российской статистики, тенденция к уменьшению отстрела волков является заметной.

На фоне ситуации правительство Финляндии недавно приняло решение разрешитьограниченную охоту на волков, несмотря на протесты природоохранников. В районах выпаса оленей уже выданы специальные лицензии, и местные пастухи участвуют в регулировании численности хищников. Оленеводы отмечают, что речь идет не только об экономике, но и о сохранении многовековой традиции.

Они опасаются, что без вмешательства целые районы Лапландии могут остаться без оленей. Некоторые из них прямо связывают свои надежды на стабилизацию ситуации с завершением войны в Украине, которая, по их словам, имеет значительно более широкие последствия, чем кажется на первый взгляд.

