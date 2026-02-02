'Шагает' по поверхности воды: у побережья США заметили необычное поведение дельфина

У дельфинов zoomies – внезапный, кратковременный всплеск бешеной энергии у животных – не является редким явлением, потому что это одно из самых игривых морских существ. Однако они могут продемонстрировать и "хождение" на хвосте – редкое поведение для дельфинов в дикой природе.

Это явление имели возможность увидеть наблюдатели за китами у побережья Калифорнии, США. Об этом пишет IFLScience.

"Особью, которая явно чувствовала, что горизонтальное положение не соответствует настроению этого дня, был северный китообразный дельфин (Lissodelphis borealis) – относительно распространенный вид в северной части Тихого океана, который отличается отсутствием спинного плавника и преимущественно черным телом с белым пятном снизу", – сказано в статье.

Хотя эти дельфины хорошо известны своими акробатическими выходками – они могут прыгать над водой более чем на 6 метров – нечасто можно увидеть, как они "ходят" на хвосте.

На видео с дельфином, которое снял Эван Бродски 18 января, слышно, как гид говорит: "Я не могу выразить вам, насколько необычно редко случается такое поведение".

В Monterey Bay Whale Watch (турагентство, которое организует туры для наблюдения за китами) заявили, что задокументировали хождение на хвосте лишь "несколько раз" – и это люди, которые постоянно видят, как дельфины выпрыгивают из воды.

"Как именно резвый северный китовидный дельфин, которого видели недавно, перенял поведение ходьбы хвостом, непонятно, но это, безусловно, впечатляет, как и дельфины, которые носят "парики" из морских губок", – отметили в IFLScience.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одессе экологи зафиксировали массовый морской коньки, которых начали находить на черноморском побережье. Причину гибели животных сейчас устанавливают.

