Самцов дельфинов заметили в 'париках' из морских губок: ученые объяснили странное поведение

На севере Австралии ученые заметили самцов горбатых дельфинов, которые надевают на головы морские губки. Как выяснилось, это странное поведение является частью брачного ритуала – так дельфины пытаются привлечь внимание самок.

Как пишет издание IFLScience, ученые из Департамента биоразнообразия, сохранения и аттракций Западной Австралии (DBCA) зафиксировали необычное явление во время наблюдений за популяцией вида Sousa sahulensis. По словам старшей исследовательницы Холли Раудино, губки, которые дельфины "примеряют", отличаются формой, цветом и размером, но появляются только в определенном районе побережья.

"Морские парики" как подарок

Сначала ученые предположили, что губки могли случайно зацепиться за головы дельфинов, но дальнейшие наблюдения доказали: все наоборот. Самцы целенаправленно надевают их и демонстрируют самке, будто предлагая букет цветов. В DBCA даже пошутили, что дельфины "выглядят как юристы, которые готовятся к суду, но на самом деле просто хотят понравиться".

Исследователи отмечают, что такие ритуалы не только свидетельствуют о развитом социальном поведении, но и помогают лучше понять интеллект и коммуникацию этих морских млекопитающих.

Редкий и уязвимый вид

Горбатых дельфинов Австралии официально признали отдельным видом только в 2014 году. Их численность не превышает 10 тысяч взрослых особей, поэтому вид считается уязвимым по классификации МСОП. Ученые внимательно следят за их средой обитания, чтобы разработать эффективные программы сохранения.

Дельфины обитают преимущественно в теплых прибрежных водах и редко подходят близко к людям. Именно поэтому подобные наблюдения являются ценным источником информации об их поведении.

Не единственные любители моды

Как выяснилось, "модные" дельфины – не уникальны в своем стремлении к аксессуарам. В 1987 году в Пьюджет-Саунде (США) касатки вдруг начали носить на головах мертвых лососей. Эта странная привычка быстро распространилась среди нескольких семей и исчезла за несколько недель – только чтобы вернуться через 37 лет.

Хотя причины таких "трендов" у морских обитателей остаются загадкой, ученые предполагают, что это проявление социальной игры, подражания или же просто способ выразить себя в подводном мире.

