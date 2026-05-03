Серебряные украшения и монеты: археологи нашли самый большой клад викингов в Норвегии. Фото

В Норвегии выкопали самый большой клад викингов, когда-либо обнаруженный на территории страны. На ферме вблизи села Рена на востоке Норвегии найдено свыше 3150 серебряных монет, отчеканенных в Англии, Германии, Дании и Норвегии.

Археологи (по состоянию на начало мая) еще продолжали раскопки, поэтому не исключены новые находки. Об этом пишет Live Science.

Богатства нажили не с набегов, а с торговли

Управление культурного наследия Норвегии сообщило, что первые 19 монет обнаружили специалисты с металлоискателями 10 апреля. Они проинформировали местных археологов, и последние уже на следующий день присоединились к поискам.

"Я в шутку сказала, что было бы хорошо, если бы мы нашли еще несколько монет, чтобы сделать открытие еще большим. Но детекторы не прекращали пищать!" – поделилась впечатлениями Мэй-Тове Смисет, археолог из муниципалитета округа Иннландет.

Драгоценности назвали "Сокровищем Мерстада" в честь фермы, где они были спрятаны под землей. Именно удачные почвенные условия способствовали сохранению металла.

Исследователи определили, что клад преимущественно состоит из монет, отчеканенных во времена Этельреда II (короля Англии с 978 до 1016 года), Кнута Великого (короля Англии, Дании и Норвегии примерно с 1016 до 1035-го) и Оттона III (императора Римской империи с 996 до 1002-го).

Нумизмат Свейн Гуллбекк объяснил, что иностранные монеты доминировали в денежном обращении Норвегии до тех пор, пока Харальд Хардрада (правивший в 1046–1066 годах) не ввел национальную монету.

Некоторые экземпляры, найденные в "Сокровище Мерстада", отчеканены во времена Хардрады – это означает, что богатства передали на хранение примерно в 1050 году, именно тогда, когда норвежские монеты приобрели популярность.

Наряду с тогдашними деньгами археологи обнаружили ограненные фрагменты серебряных ювелирных изделий, которые использовались как валюта в Средневековье.

Вероятно, эти драгоценности викингов появились не после набегов, а в результате промышленной переработки природных ресурсов из местных болот.

"Из болот добывали руду, а обработанное железо экспортировали в Европу. С 900-х до конца 1200-х в этом районе было огромное производство железа", – сообщил Йостейн Бергстоль, археолог Музея культурной истории.

"Это действительно уникальное открытие, которое вы можете увидеть только раз в своей карьере", – сказала Мэй-Тове Смисет.

Гуллбекк объяснил, что ранее в Норвегии находили сокровища эпохи викингов, которые содержали около 2000 монет, но в таком количестве – никогда: "Они преодолели этот барьер. Это действительно исключительно".

