Щебетал, как птица: в Китае обнаружили новый вид динозавров: в Китае обнаружили новый вид динозавров

В Китае палеонтологи открыли новый вид динозавра, который, предположительно, не ревел, а чирикал подобно птицам. Эта находка меняет представление о том, как звучали динозавры миллионы лет назад.

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Выводы исследования были опубликованы в научном журнале PeerJ. Современная наука все больше отходит от киношного образа доисторических ящеров из "Парка Юрского периода". Вместо гигантов с чешуйчатой кожей, сегодня многие исследователи убеждены, что многочисленные виды динозавров имели оперение и напоминали современных птиц.

Что выяснили палеонтологи о динозаврах Pulaosaurus qinglong

Новые исследования показывают, что некоторые травоядные нептичьи динозавры могли издавать звуки, похожие на чириканье, а не на рев или рычание. Такое предположение ученые сделали благодаря новым окаменелостям с фрагментами гортани – органа, отвечающего за звукообразование.

Окаменелые останки принадлежат виду Pulaosaurus qinglong, названному в честь легендарного китайского дракона Пулао, известного громкими звуками. Обнаруженный динозавр принадлежит к Neornithischia (подгруппе Ornithischia), которая включает травоядных ящеров с птицеподобным строением таза.

Это открытие стало особенно важным, ведь это первая известная находка неорнитисхийского динозавра в биоте Яньляо – одном из самых известных мест для поиска динозавров на северо-востоке Китая, которое датируется периодом от 165 до 150 миллионов лет назад.

Ранее исследования этого региона преимущественно сосредотачивались на мелких тероподах и первых птицах, в то время как орнитисхии оставались без внимания. Из-за этого палеонтологическая летопись о них была чрезвычайно ограниченной, что затрудняло изучение эволюции этой ветви динозавров.

Ученые откопали останки молодого пулаозавра

В провинции Хэбэй, на севере Китая, исследователи наткнулись на хорошо сохранившиеся останки молодого пулаозавра. Среди найденных частей были позвонки, конечности, таз, элементы гортани и даже следы мягких тканей – редкий случай для такого древнего возраста.

Ученые провели филогенетический анализ, чтобы выяснить место нового вида в эволюционном дереве динозавров. Оказалось, что этот вид является одним из древнейших представителей неорнитиший и лишь вторым в мире динозавром, у которого нашли окаменелые части голосового аппарата. Гортань Pulaosaurus имела листовидные хрящевые структуры, подобные современным птицам, что свидетельствует о способности к вокализации.

Особое внимание также уделили пищевым привычкам динозавра. Ученые исследовали внутреннюю полость тела и нашли круглые камни и отпечатки семян или другого растительного материала. Анализ зубов, челюстей и языка указал на то, что пулаозавр потреблял мягкую растительную пищу.

Отмечается, что открытие расширяет знания о биоразнообразии биоты Яньляо и помогает заполнить пробел в понимании эволюции ранних представителей неорнитишей. В то же время оно предоставляет новые свидетельства о том, как динозавры могли звучать, меняя наше представление об их поведении и жизни.

Что предшествовало

В палеонтологии уже давно ведутся дискуссии о состоянии популяции динозавров непосредственно перед падением астероида 66 миллионов лет назад. Одни ученые считают, что динозавры процветали в тот роковой весенний день, другие же предполагают, что их численность уже сокращалась, а космический камень лишь нанес окончательный удар.

Чтобы разобраться в этом вопросе, международная группа исследователей провела тщательный анализ окаменелостей, найденных в Северной Америке, охватывая период в 18 миллионов лет, предшествовавший массовому вымиранию в конце мелового периода. Результаты этого нового исследования подтверждают растущее количество доказательств того, что динозавры чувствовали себя достаточно хорошо до смертоносного столкновения с астероидом.

Как сообщал OBOZ.UA, огромные нелетающие птицы моа, которые когда-то были в Новой Зеландии, но вымерли около 600 лет назад, могут быть восстановлены и снова жить на территории страны. Исследователи считают, что нашли достаточно биологических материалов для "восстановления" всей популяции моа.

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