Динозавры умирали еще до падения астероида? Новые выводы ученых

В палеонтологии уже давно ведутся дискуссии о состоянии популяции динозавров непосредственно перед падением астероида 66 миллионов лет назад. Одни ученые считают, что динозавры процветали в тот роковой весенний день, другие же предполагают, что их численность уже сокращалась, а космический камень лишь нанес окончательный удар.

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Чтобы разобраться в этом вопросе, международная группа исследователей провела тщательный анализ окаменелостей, найденных в Северной Америке, охватывая период в 18 миллионов лет, предшествовавший массовому вымиранию в конце мелового периода. Результаты этого нового исследования, опубликованные в научном журнале Current Biology, подтверждают растущее количество доказательств того, что динозавры чувствовали себя достаточно хорошо до смертоносного столкновения с астероидом.

Однако, если опираться лишь на количество доступных для изучения окаменелостей того времени, которых насчитывается более 8000, можно заключить, что разнообразие видов динозавров достигло своего пика примерно 75 миллионов лет назад, а затем наблюдалось постепенное уменьшение в течение 9 миллионов лет, предшествовавших падению астероида, пишет CNN.

Ведущий автор исследования, научный сотрудник палеонтологии Университетского колледжа Лондона, Крис Дин, отмечает, что главная проблема заключается в подлинности летописи окаменелостей. По его словам, еще с 1970-х годов ученые осознавали, что летопись окаменелостей не является абсолютно точной и может быть предвзятым отражением прошлого.

Для того чтобы получить более четкое представление о событиях, происходивших накануне гибели динозавров, Дин и его коллеги применили статистический подход, известный как моделирование занятости. Этот метод, широко используемый в современной экологии и охране природы, позволяет оценить вероятность присутствия определенного вида на исследуемой территории, учитывая возможность того, что он мог быть пропущен или не обнаружен при поисках.

По словам Дина, это исследование стало первым случаем применения такого подхода для изучения динозавров в таком большом масштабе. Он также добавил, что внедрение новых техник является сложной задачей, и выразил уверенность, что это исследование не станет последним словом в этой дискуссии.

В рамках нового исследования ученые сосредоточили свое внимание на четырех основных семействах динозавров: Ankylosauridae (панцирные растительноядные динозавры, такие как анкилозавр), Ceratopsidae (большие трехрогие травоядные, включая трицератопса), Hadrosauridae (утконосые динозавры) и Tyrannosauridae (плотоядные, такие как тираннозавр рекс).

По словам Дина, выбор этих более крупных групп был обусловлен необходимостью получения большего объема данных для анализа. Исследователи объединили всю Северную Америку в большую пространственную сетку, определив места, где были найдены окаменелости, а также количество раз, когда проводились поиски в каждом из этих мест.

Собранная информация была загружена в компьютерную модель, после чего Дин и его коллеги сравнили фактически найденные окаменелости с предполагавшими модель. Результаты показали определенное несоответствие между двумя наборами данных. Модель предположила, что в течение исследуемого 18-миллионного периода времени доля территории, которую, вероятно, занимали эти четыре группы динозавров, оставалась в целом стабильной. Это свидетельствует, что их потенциальная зона проживания не уменьшалась, а риск вымирания оставался относительно низким.

Одним из факторов, который мог исказить настоящую картину разнообразия динозавров, было недостаточное количество горных пород, выходивших на поверхность Земли в течение этого временного промежутка. Это соответственно ограничивало доступность окаменелостей для современных палеонтологов. Соавтор исследования, Альфио Алессандро Кьяренца из Университетского колледжа Лондона, объясняет, что видимое уменьшение количества видов динозавров, вероятно, является результатом уменьшения окна отбора проб, вызванного геологическими изменениями в позднемезозойских слоях, содержащих ископаемые остатки, такие как фактическими колебаниями биоразнообразия.

Кьяренца также подчеркнул, что динозавры, вероятно, не были неизбежно обречены на вымирание в конце мезозоя. По его мнению, если бы не падение астероида, они вполне могли бы продолжать сосуществовать на планете с млекопитающими, ящерицами и их потомками – птицами. Исследование также помогло подчеркнуть важность понимания потенциальных предубеждений, которые могут влиять на интерпретацию учеными настоящей динамики разнообразия динозавров, что привело к их вымиранию.

Палеонтолог из Университета Калгари Дарла Зеленицкий, не участвовавшая в исследовании, отметила, что из-за особенностей горных пород палеонтологи наталкивались на трудности в обнаружении динозавров и, соответственно, в понимании особенностей их разнообразия в период непосредственно перед массовым вымиранием. Она добавила, что результаты исследования имеют смысл, поскольку известно о существовании предубеждений, связанных с летописью горных пород, которые могут скрывать подлинные биологические закономерности. Чем больше горных пород открыто на поверхности, тем выше вероятность нахождения в них окаменелостей динозавров, что способствует лучшему пониманию их разнообразия.

Профессор палеонтологии позвоночных Бристольского университета Майк Бентон назвал статью "тщательной и подробной", но высказал мнение, что она не доказывает отсутствие уменьшения разнообразия динозавров перед вымиранием. Предыдущие работы Бентона свидетельствовали, что динозавры находились в упадке еще до падения астероида. Он также отметил, что текущая статья предполагает, что видимое "уменьшение" может быть статистическим артефактом, но, по его мнению, это уменьшение может быть вполне реальным или объясняться недостаточным количеством данных для анализа.

OBOZ.UA ранее писал, что учёные не согласились с утверждением, что люди и динозавры могли существовать одновременно.

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