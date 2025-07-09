Более метра высотой и без крыльев: ученые хотят 'оживить' вымершую гигантскую птицу. Фото

Огромные нелетающие птицы моа, которые когда-то были в Новой Зеландии, но вымерли около 600 лет назад, могут быть восстановленными и вновь жить на территории страны. Исследователи считают, что нашли достаточно биологических материалов для "восстановления" популяции моа.

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Идея вновь дать жизнь этим птицам принадлежит ученым стартапа генной инженерии Colossal Biosciences. Они заявили, что уже имеют образцы более 60 костей различных видов моа и смогут "восстановить" все девять видов исчезнувшей птицы.

"Исчезнувшие", или "вымершие" в данном случае является эвфемизмом. На самом деле всех моа уничтожили племена маори, аборигены Новой Зеландии. Эти трехметровые страусоподобные птицы, когда-то населяли оба острова страны. Их девять видов объединяют в три семейства, а наиболее древние находки костей моа относятся к миоцену – то есть, 10-20 млн лет назад.

Впервые ДНК моа было исследовано в 2005 году. Выяснилось, что эти птицы очень близки к австралийским эму и казуарам, а их ближайшими современными родственниками являются тинаму.

"Мы собрали образцы более 60 костей и уже работаем над геномами нескольких видов моа. Наша цель – не просто отработать с геномом "гигантской моа" с Южного острова, а воссоздать геномы для всех девяти видов этих птиц", – говорит генеральный директор, основатель Colossal Biosciences Бен Ламм.

Способны ли люди на такое воспроизведение? В стартапе уверены, что да. В частности, ученые Colossal Biosciences в апреле объявили о рождении трех детенышей "страшного волка", хищника породы собачьих, которого в последний раз видели 10 000 лет назад. Восстановление хищника стало возможным благодаря технологии клонирования и редактирования генов. Ученые взяли гены обычного серого волка и отредактировали его ДНК по образу ДНК вымершего хищника.

Также в Colossal Biosciences работают с "возвращением" к жизни шерстистого мамонта и тилацина (последний более известен как тасманийский тигр).

Восстанавливать моа Colossal Biosciences будет вместе с Кентерберийским университетом. Согласно заявлению компании, проект сначала будет включать анализ и восстановление древней ДНК всех девяти видов моа, чтобы понять, чем гигантский моа Dinornis robustus отличается от современных и вымерших родственников, а также расшифровать его уникальный генетический состав.

Известный режиссер уже культового фильма "Властелин колец" Питер Джексон (он родился в Новой Зеландии и является одним из инвесторов стартапа), также участвует в проекте. Именно он владеет одной из крупнейших частных коллекций костей моа.

В рамках проекта возрождения моа стартап Colossal Biosciences заявил, что имеет целью реализовать сразу ряд других проектов "полного экологического восстановления" в Новой Зеландии.

Правда, эти проекты имеют среди ученых не только сторонников, но и критиков. Последние утверждают, что преуменьшить роль Colossal Biosciences в развитии отрасли генной инженерии никак нельзя. Но так же нельзя и воскресить вымершее животное. И на самом деле стартап создает лишь "генетически модифицированные гибридные виды".

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