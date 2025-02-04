Самый большой в мире айсберг весом более триллиона тонн начал разваливаться

Самый большой в мире айсберг, весом более триллиона тонн, начинает разрушаться. Как показывают спутниковые снимки, от него откололся огромный кусок.

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Зубчатый фрагмент имеет площадь примерно 80 квадратных километров – лишь небольшую часть от оставшихся примерно 3360 квадратных километров. Но по словам океонографа Эндрю Мейерса из Британской антарктической службы (BAS), это, безусловно, первый значительный четкий кусок айсберга, и теперь трудно сказать, начнет ли он разваливаться очень быстро или еще некоторое время продержится, пишет MailOnline.

По словам экспертов, в прошлом другие мега-айсберги распадались в течение нескольких недель после первых потерь их кусков. Поэтому ученые не могут точно сказать, что будет с айсбергом А23а.

Айсберг A23a является самым уцелевшим фрагментом другого айсберга, отколовшегося от шельфового ледника Фильхнера в Антарктиде в августе 1986 года. Он прошел всего несколько сотен километров, когда застрял на дне океана и стал неподвижным в течение следующих 30 лет.

Лишь в 2020 году A23a наконец-то удалось "вырваться на свободу" и он начал двигаться на север, хотя время от времени его путешествие задерживали океанские силы, заставлявшие его вращаться на месте.

В настоящее время "мегаберг", как называют его в BAS, двигается к северу в направлении Южной Джорджии со скоростью примерно 50 километров в день.

Эксперты озабочены тем, что он может убить дикую природу, например, пингвинов и тюленей, когда достигнет Южной Джорджии, острова в южной части Атлантического океана. Поэтому они продолжают наблюдать или распадется A23a до столкновения с Южной Джорджией, важным местом кормления тюленей и пингвинов.

Ведь, как писал OBOZ.UA ранее, существует вероятность того, что огромный айсберг может смертельно нарушить режим кормления дикой природы, например, если он припаркуется в зоне, где обычно происходит поиск пищи.

Ученые объясняют, что если он будет разрушаться дальше, это станет гораздо меньшей угрозой для дикой природы, поскольку животные, ищущие пищу, смогут маневрировать между меньшими кусками.

Ранее OBOZ.UA публиковал видео, как айсберг перевернулся в Аргентине на виду у туристов.

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