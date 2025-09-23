Ночью вода светится: назван один из самых красивых пляжей мира

Залив Джервис, который омывает земли Нового Южного Уэльса в Австралии, может похвастаться одним из самых белых песчаных пляжей в мире. Однако не только 2,5 километра живописной прибрежной линии и бирюзовая вода привлекают сюда туристов.

Видео дня

Как пишет издание Express, особенным и по-настоящему уникальным этот пляж делает зрелище, которое начинается после захода солнца. В определенное время года ночные посетители могут наблюдать, как вода в заливе начинает светиться и мерцать. Под ее поверхностью появляются яркие синие, зеленые и фиолетовые пятна.

Залив Джервис является одним из немногих мест в Австралии, где можно наблюдать природное явление, известное как биолюминесценция. Особенно ярким было природное шоу в июле 2020 года, свидетельствует сервис Jervis Bay Wild. Тогда свечение сверкало невероятным разнообразием цветов.

Однако, чтобы увидеть невероятное явление, нужно иметь достаточно терпения. Как правило биолюминисценция длится недолго и ее можно пропустить, просто отвлекшись на минутку.

Биолюминесценция – это химическая реакция в живой клетке, которая излучает свет. Она может происходить в клетках морских животных и даже подводных растений. Определенные условия, как правило, скопление цветущих водорослей или планктона, вызывают интенсивное биолюминесцентное свечение, заставляя воду сиять, когда ее возмущает волна или внезапный всплеск. В результате волны, прибивающиеся к берегу, часто кажутся ярко освещенными.

Увидеть это чудо природы можно только в некоторых отдельных частях мира. По сообщениям местных жителей, когда это зрелище добирается до залива Джервис в Австралии, его можно наблюдать в нескольких местах, включая пляж Барфлуер к северу от мыса Плантейшн, залив Каллала и пляж Бленхейм.

Это удивительное зрелище также было замечено в других частях Австралии, таких как залив Презервейшн в Тасмании и Порт-Линкольн в Южной Австралии.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, куда лучше отправляться туристам, чтобы увидеть Полярное сияние в небе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.