Космический аппарат NASA отправился к ледяному спутнику Юпитера в поисках жизни: что известно об исторической миссии

Космический аппарат NASA Europa Clipper, вчера запущенный тяжелой ракетой SpaceX Falcon Heavy, летит на встречу с одним из 95 спутников Юпитера – Европой. Долгожданная астробиологическая миссия направлена на исследование спутника газового гиганта и выявление, может ли его огромный скрытый океан содержать ключи к жизни.

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Зонд NASA должен долететь до ледяного спутника Юпитера примерно в апреле 2030 года, преодолев расстояние почти 3 миллиарда километров. Миссия стоимостью 5,2 миллиарда долларов продлится до 2034 года, пишет AP.

"Если даже обычная бактериальная жизнь будет обнаружена в Европе, это будет важнейшая планетарная миссия в истории", – написал основатель SpaceX Илон Маск на своей странице в сети Х.

На своем пути Europa Clipper должен будет пролететь мимо Марса (в феврале 2025 года) и Земли (в декабре 2026 года), чтобы набрать достаточную скорость, чтобы достичь места назначения в апреле 2030 года, пишет Space.com.

Массивные солнечные панели, примерно размером с баскетбольную площадку, делают Clipper самым крупным космическим аппаратом, созданным NASA для исследования другой планеты. Впечатляет и его вес – почти 5700 килограммов.

По информации NASA, Europa Clipper будет вращаться вокруг Юпитера каждые 21 день. В один из этих дней зонд приблизится к Европе на расстояние 25 километров – гораздо ближе, чем любой другой космический аппарат.

Бортовой радар будет пытаться проникнуть через ледяной покров Европы, который, по мнению ученых, имеет толщину от 15 до 24 километров. А глубина его океана может быть 120 км или даже больше.

По информации экспертов, вокруг Юпитера больше радиации, чем где бы то ни было в нашей Солнечной системе, кроме Солнца. Во время обращения вокруг газового гиганта Европа проходит через полосы излучения Юпитера, что делает ее особенно опасной для космических аппаратов.

Clipper должен будет выдержать эквивалент нескольких миллионов рентген грудной клетки во время каждого из 49 прохождений над Европой. Однако NASA отмечает, что чувствительная электроника хранится в хранилище с плотными цинковыми и алюминиевыми стенками для защиты от радиации.

"Океанские миры, такие как Европа, уникальны не только потому, что они могут быть пригодны для жизни, но они могут быть пригодны для жизни уже сегодня", - сказала представительница NASA Джина ДиБраччио.

По мнению ученых, если условия оказываются благоприятными для жизни в Европе, это открывает возможность жизни в других океанских мирах нашей Солнечной системы и за ее пределами.

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