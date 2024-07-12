Самая сухая пустыня на Земле стала фиолетовой: такое случается раз в несколько лет. Фото

Чилийская пустыня Атакама, считающаяся одной из самых сухих территорий на планете Земля, приобрела фиолетовый оттенок. Песчаная поверхность покрылась полосами цветов пурпурного цвета.

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Редкое явление, известное под названием "desierto florido", можно наблюдать только один раз в несколько лет, пишет IFLScience. В этот период, вдоль нескольких сотен километров пустыни, расцветает более 200 видов розовых, фиолетовых и желтых растений.

Обычно уникальное событие происходит в промежутке между сентябрем и ноябрем, когда сочетается несколько благоприятных климатических факторов: достаточное количество осадков, умеренная температура и солнечный свет. Однако в этом году "desierto florido" началось в зимний период южного полушария, который наступает 20 июня.

Это связано с феноменом Эль-Ниньо, при котором резко повышается температура поверхностного слоя воды Тихого океана. В результате этого увеличилось количество осадков на территории пустыни Атакама, что и повлекло за собой появление цветов.

Руководитель отдела сохранения биоразнообразия Национальной лесной корпорации Сезар Писарро отметил, что ожидается повышение количества дождей на песчаной поверхности. Это может привести к увеличению растительного разнообразия в зимний период.

Ранее OBOZ.UA рассказал об исследованиях ученых, обнаруживших, что самая старая на Земле пустыня кишит жизнью.

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