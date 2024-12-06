Романтическая встреча Луны и Венеры: фото космического свидания из разных уголков мира

4-5 декабря жители Земли имели возможность наблюдать за романтическим свиданием Венеры и Луны. Очевидцы из разных уголков мира делятся фотографиями этой космической встречи в соцсетях Facebook и X.

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На самом деле Венера расположена гораздо дальше спутника нашей планеты. Однако поравнявшись на ночном небе, они создали яркий космический дуэт.

"Если вы вернулись на юго-юго-запад примерно через 45 минут после захода Солнца в середине сумерек, то увидели прекрасную полулуну. А на высоте примерно 3 градуса над ним – ослепительная вечерняя звезда: планета Венера", – описал наблюдение Space.com.

Луна была расположена ниже, примерно на полпути между Венерой и горизонтом, и выглядела как особенно тонкий полумесяц с освещением лишь 13% его поверхности, отмечают астрологи.

Тем не менее, ученые говорят, что на самом деле эта встреча является иллюзией, созданной геометрией положения Венеры и Луны с земной точки наблюдения. Ведь полумесяц с 13% освещением находится в 393 000 км от Земли, а блестящая Венера находится в 360 раз дальше – на расстоянии 142 миллиона км от нас, отмечают исследователи.

Однако их блеск и правильное выравнивание по отношению к Земле создали незабываемое зрелище, которое очевидцы наблюдали из разных уголков мира.

Это невероятно! Какая отличная встреча! Они снова сошлись на свидание", – делились впечатлениями любители ночного неба в сети Facebook.

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