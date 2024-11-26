Астрономы раскрыли тайны 'второй луны' Земли

Ученые обнаружили происхождение космического камня, который два месяца висел в окрестностях нашей орбиты. Астероид 2024 года PT5 назвали временным "второй луной" Земли из-за его немалого размера и длительного присутствия так близко от нашей планеты.

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Астрономы собрали данные об астероиде, когда он вращался вокруг Земли, и обнаружили, что это может быть кусок нашей Луны, отколовшийся во время одного из столкновений. Именно поэтому лунная поверхность заполнена кратерами, пишет DailyMail.

По словам ученых, ведущей теорией формирования Луны является "гипотеза гигантского столкновения", которая утверждает, что этот спутник на самом деле является огромным куском Земли. Ведь согласно этой теории наша планета столкнулась с планетой размером с Марс примерно четыре миллиарда лет назад. В результате этого взрывного "поцелуя" от Земли откололся вылетевший в космос кусок и конденсировался, образовав Луну.

Если гипотеза гигантского столкновения и анализ происхождения астероида 2024 PT5 правильны, это означает, что наша настоящая Луна является мамой этой "луны", а Земля – ее бабушкой.

25 ноября "вторая луна" улетела от Земли, когда ее вытащила в космос гравитационная сила Солнца, пишет Space.com.

Есть несколько доказательств того, что этот астероид может иметь лунное происхождение. Текущие исследования свидетельствуют о его быстрой прокрутке с периодом вращения менее одного часа. Это возможно, если 2024 PT5 является большой глыбой с поверхности Луны или фрагментом большего объекта", – сказал ведущий автор исследования и профессор Мадридского университета Комплутенсе Карлос де ла Фуэнте Маркос.

При путешествии вокруг внешнего края земной орбиты астрофизики использовали телескопы на Канарских островах Испании, чтобы собрать сотни наблюдений астероида.

Карлос и его брат Рауль де ла Фуэнте Маркос проанализировали диапазон длин электромагнитных волн, излучаемых астероидом. Эти данные показали, что химический состав астероида совпадает с лунным материалом, ранее привезенным на Землю.

Ранее OBOZ.UA писал, что у Земли два месяца была "вторая луна".

А также OBOZ.UA отмечал, что земляне имели шанс увидеть "вторую луну", которая в следующий раз появится только в 2055 году.

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