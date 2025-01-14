Рискуя жизнью. Археологи в Люксембурге нашли 141 золотую монету девяти римских императоров

Археологи обнаружили римское сокровище, датируемое второй половиной IV века нашей эры. Во время секретных раскопок в Люксембурге обнаружили 141 золотую монету девяти римских императоров.

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Служба противоминной деятельности армии Люксембурга (SEDAL) помогла исследователям из-за опасных условий, с которыми они столкнулись. Оказывается, вокруг места раскопок были обнаружены многочисленные взрывчатые вещества и боеприпасы времен Второй мировой войны, захороненные поблизости, пишет Arkeonews.

По словам исследователей, раскопки проводились под наблюдением Национального института археологических исследований (INRA) с 2020-го по 2024 год, и это открытие держалось в тайне почти четыре года.

Ведь Служба противоминной деятельности армии Люксембурга, которая помогла с раскопками из-за находившихся рядом взрывоопасных веществ, попросила о неразглашении, открывают теперь подробности секретной миссии специалисты.

Только сейчас службы согласовали решение о распространении информации о найденном кладе. По словам ученых, золотые монеты были отчеканены во времена правления девяти императоров, правивших между 364 и 408 годами н. е.

Интересно, что на монетах изображено восемь императоров. Но исследователи заметили среди монархов незаконного правителя Западной Римской империи Евгения, руководившего всего два года (392–394).

По словам историков, правление Евгения было отмечено политической нестабильностью и конфликтом, в частности с императором Восточной Римской империи Феодосием I. В конце концов, Евгений потерпел поражение от Феодосия в битве при Фригиде в 394 году нашей эры, что привело к его казни.

Исследователи отмечают, что монеты с изображением Евгения чрезвычайно редки. Потому эту находку называют уникальной.

"Это большое археологическое открытие, поскольку очень редко можно изучить целый древний денежный депозит в его археологическом контексте", – написали исследователи из Национального института археологических исследований в Люксембурге.

Золотые монеты находятся в отличном состоянии, и поскольку они содержат очень редкие экземпляры, эксперты INRA оценили стоимость монет в 308 600 евро, что составляет примерно 322 000 долларов США.

Кроме монет, во время раскопок были обнаружены остатки поздней римской небольшой укрепленной обзорной башни, которую обычно находят на немецких границах империи в IV веке, а также несколько окружающих ее могил, говорят исследователи.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Англии нашли клад редких монет XI века.

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