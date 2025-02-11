Река возле Буэнос-Айреса окрасилась в кроваво-красный цвет и испугала жителей. Фото, видео

Река в пригороде Буэнос-Айреса, столицы Аргентины, неожиданно окрасилась в кроваво-красный цвет. Это испугало жителей, они выразили обеспокоенность, что причиной могли стать промышленные химикаты.

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Жители Саранди, что примерно в девяти километрах к югу от столицы страны, предположили, что химикаты с нескольких фабрик и заводов в этом районе могли изменить цвет потока, который впадает в Рио-де-ла-Плата, основной водоем между Аргентиной и Уругваем. Министерство окружающей среды провинции Буэнос-Айрес собрало образцы окрашенной воды для дальнейшего анализа, чтобы определить источник изменения цвета, пишет NewYorkTimes.

"Наша мобильная аналитическая лаборатория была направлена на место, и было взято два литра воды как образцы для основного химического анализа и жидкостной хроматографии, чтобы определить, какое органическое вещество повлекло изменение цвета. Считается, что это какой-то органический краситель", – заявили предварительно в Региональном управлении экологии, добавляет TheGuardian.

Мария Дюкомлс, проживающая в этом районе более 30 лет, рассказала, что ее семью разбудила ужасная вонь. Когда они вышли на улицу, то увидели, что река кроваво-красная. "Это выглядело как река, залитая кровью", – сказала женщина.

52-летняя Дюкомлс сказала, что с годами этот поток приобретал разные странные цвета – голубой, зеленоватый, багровый, розовый – и иногда имел маслянистый блеск. "Это ужасно. Не нужно быть инспектором, чтобы понять, насколько загрязнена бедная река Саранди", – заявила Мария.

Профессор государственной политики и городских дел Северо-восточного университета Мойра Зеллнер, которая выросла в Буэнос-Айресе и работала консультантом по охране окружающей среды на проектах рекультивации рек и земель в 1990-х годах, обвинила "хроническое отсутствие регулирования и отсутствие правоприменения" в проблемах загрязнения региона.

"К сожалению, я не слишком удивлена", – сказала Мойра о красном цвете потока в Саранде. "Существует огромная, долгая история загрязнения рек Буэнос-Айреса, и это действительно разрывает сердце. Я знаю, что некоторые из популяций, которые там поселились, действительно страдают от последствий", – добавила профессор.

Ранее OBOZ.UA писал, что по реке Сейм движется повторное загрязнение, от чего вода имеет желто-зеленый оттенок, местами сероватый.

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