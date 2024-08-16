Редкий голубой супермесяц взойдет над Землей: что это такое. Фото

Над Землей можно будет увидеть редкий голубой суперлуну. Августовское полнолуние взойдет над нашей планетой в понедельник, 19 августа.

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Это будет первый из четырех последовательных супермесяцев в 2024 году. И хоть он называется голубым, его цвет будет традиционным, пишет Space.com.

Что такое супермесяц

Термин "супермесяц" впервые ввел астролог Ричард Нолле в 1979 году как "молодой или полный, возникающий, когда Луна находится в пределах 90% своего ближайшего приближения к Земле".

По данным NASA, полные супермесяцы – это самые большие и яркие месяцы в году, которые выглядят примерно на 30% ярче и на 14% больше, чем обычно.

Иллюзия мозга

Однако в большинстве случаев это не имеет ничего общего с астрономией, а с тем, как работает человеческий мозг. Это явление известно как "иллюзия луны", то есть это трюк человеческого восприятия, когда Луна выглядит гораздо больше у горизонта, чем ее реальные размеры высоко в небе.

По словам ученых, эта иллюзия возникает из-за того, как наш мозг интерпретирует расстояние и размер. Когда Луна находится у горизонта, мы видим ее рядом с деревьями, зданиями и другими объектами. Это дает нам ощущение масштаба, поэтому наш мозг сравнивает Луну с соседними объектами, благодаря чему она выглядит больше. А когда Луна выше на небе, ее не с чем сравнить, поэтому она и кажется меньше.

Действительно ли августовская Луна будет синей

К сожалению, это только название. Существует два типа голубого месяца, но ни один не имеет ничего общего с цветом. Сезонноя голубая Луна относится к третьему полнолунию в сезоне, который имеет четыре полных месяца. Это традиционное название – Голубая Луна, которую мы увидим 19 августа.

Второй тип голубой Луны – возникший из-за неправильного понимания начального определения – просто относится ко второй полной Луне.

Августовский супермесяц будет первым из четырех в этом году. Второй можно будет увидеть 17 сентября, третий – 17 октября, а четвертый – 15 ноября.

Ранее OBOZ.UA писал о последнем "обычном" полнолунии перед парадом из четырех последовательных супермесяцев.

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