Размер имеет значение: ученые назвали самые умные породы собак

Исследователи из Университета Монпелье ( Франция ) проанализировали мозг более 170 пород собак. Они сравнивали размер мозга с размером тела, чтобы определить, имеет ли это значение для умственных способностей домашних питомцев.

Видео дня

Ученые выяснили, что породы с меньшим мозгом лучше реагируют на дрессировку и имеют хорошую кратковременную память – две черты, присутствие которых делает собак умными. Между тем породы с большим мозгом получили более высокие показатели за страх, агрессию, привлекающее внимание поведение и тревогу разлуки – черты, связанные с туманностью, пишет MailOnline.

Итак, если у вас большая собака, например ретривер, ротвейлер или сибирский хаски, у них, вероятно, будет меньший мозг, но более высокие умственные способности. Но если у вас есть маленькая собака, которую вы можете поместить в сумку, она, вероятно, будет иметь больший мозг, но меньшую умственную силу.

Хотя новые выводы могут показаться противоречивыми, ученые объясняют, что чрезмерное выведение пород людьми обезобразило естественное расположение мозга собак.

"Собаки демонстрируют разнообразные характеры, функции и когнитивные способности, которые могут превосходить способности нечеловеческих приматов. Наши результаты показывают, что сложные навыки и кооперативное поведение – признак социального познания – не предполагают увеличения размера мозга у собак", – говорят исследователи. опубликовано в Biology Letters под руководством Аны Балькарсель, биолог и палеонтолог из Университета Монпелье.

В ходе исследования ученые собрали данные для "относительного внутричерепного объема" (REV), который просто размер мозга относительно общего размера тела. Как объясняют эксперты, REV увеличивается со страхом и агрессией, поиском внимания и тревогой от разлуки и уменьшается с тренированностью.

По словам исследователей, возможно, мозг больших собак, часто используемых для работы (в полиции, например) был реорганизован в более компактное пространство, что привело к улучшенному познанию.

Как правило, в животном мире большой мозг считается признаком более развитых когнитивных способностей. Однако результаты показывают, что собаки, кажется, нарушают это правило.

"Эта гипотеза противоречит одомашненным популяциям, которые несмотря на меньший мозг по сравнению с дикими собратьями, могут демонстрировать улучшенные когнитивные способности", – говорят ученые.

Собаки являются исключением в этом отношении, вероятно, потому, что они интенсивно разводились людьми на протяжении веков, резко уродуя их физические качества.

В общем, мозг домашних собак в среднем на 20 процентов меньше, чем у их ближайшего дикого родственника, серого волка (Canis lupus). Независимо от того, идет ли речь о поиске пищи, избегании хищников или поиске партнеров, домашние собаки имеют меньше когнитивных потребностей по сравнению с дикими собаками. Согласно теории, поэтому уменьшение потребности в энергии мозга мозг домашних собак постепенно уменьшился.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, назвал три породы собак, которые плохо относятся к детям. Эксперт подчеркнул, что никогда бы не завел их для своих детей.

Ранее OBOZ.UA писал о том, когда и как следует наказывать своего щенка за плохое поведение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!