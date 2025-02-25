Раскрыта тайна загадочного сигнала в австралийской пустыне, который завел исследователей в тупик

Ученые обнаружили необычный радиосигнал в 2013 году в отдаленной австралийской пустыне, в так называемой зоне молчания, где запрещены любые излучающие радиоволны устройства. Однако исследователи зафиксировали телевизионный вещательный сигнал, что поставило их в тупик.

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Разгадка оказалась неожиданной: сигнал был отражением телевизионной трансляции от пролетающего самолета. Физик Джонатан Побер из Университета Брауна объяснил, что это открытие подтвердило давнюю гипотезу о влиянии самолетов на радионаблюдение, пишет ScienceAlert.

По словам ученых, антропогенные радиосигналы мешают фиксировать данные из космоса, поэтому они являются серьезной проблемой для радиоастрономии. Ранее данные, содержащие антропогенные помехи, просто отвергались, однако этот подход недостаточно эффективен, отмечают специалисты.

Однако исследователи из Университета Брауна (США) разработали новую технологию, которая поможет более эффективно отфильтровывать радиошум, создаваемый человеческой деятельностью.

Для этого ученые применили две технологии. Первая – это коррекция ближнего поля – метод, усиливающий фокусировку на объектах, расположенных относительно близко. А вторая – формирование луча – технология, улучшающая четкость искаженных сигналов ближнего поля.

Специалисты отмечают, что именно эти методы позволили определить источник препятствия в австралийской пустыне, а именно летящий самолет на высоте 11,7 км со скоростью 792 км/ч.

Хотя исследователи не смогли идентифицировать конкретный самолет из-за отсутствия исторических данных, их работа продемонстрировала, что радиопомехи можно изолировать без потери ценной научной информации, говорят эксперты.

Физик Джонатан Побер отметил, что подобный метод поможет астрономам минимизировать потери данных и повысить вероятность важных открытий.

OBOZ.UA ранее писал, что ученые приблизились к разгадке странных радиосигналов из-за пределов Млечного Пути.

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