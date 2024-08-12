Ракета SpaceX вывела на орбиту военные спутники Норвегии. Видео

Ракета SpaceX вывела на орбиту военные спутники Норвегии. Компания запустила Falcon 9 для программы Arctic Satellite Broadband Mission (ASBM).

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Эта миссия, в ходе которой на орбиту вывели двойные спутники связи, совместная операция между Космическими силами США, Northrop Grumman и Space Norway. Об этом пишет SpaceflightNow.

Первая ступень Falcon 9, поддерживающая эту миссию, совершила свой 22-й полет. После отделения она приземлилася на беспилотный корабль под красноречивым названием "Конечно, я все еще люблю тебя", стоявший в Тихом океане. Это была 100-я посадка ракеты-носителя на этот беспилотный корабль, а также 337-я посадка ракеты-носителя на сегодня.

Норвежские спутники

Спутники под названием ASBM-1 и ASBM-2 предназначены для обеспечения как военной спутниковой, так и коммерческой широкополосной связи в северном полярном регионе. По словам аэрокосмического гиганта Northrop Grumman, который построил эти два спутника, ASBM "созданы для расширения широкополосного покрытия Арктического региона для Космических сил США и Космической Норвегии".

Оба спутника будут работать на высоко эллиптической орбите, что позволит им получить доступ к арктическому региону, в который многие другие геостационарные спутники не могут добраться.

Space Norway заявил, что они будут использовать так называемый "период трех апогеев" с самой высокой орбитальной высотой 43500 км и самой низкой – 8100 км.

ASBM – это первая миссия на этой орбите, которая переносит коммерческую широкополосную полезную нагрузку. Это тоже первый запуск SpaceX на орбиту такого типа.

Каждый спутник ASBM несет несколько полезных нагрузок, в том числе расширенную полярную систему рекапитализации (EPS-R) армии США для безопасной связи, полезную нагрузку X-диапазона для вооруженных сил Норвегии, полезную нагрузку Global Xpress Ka-диапазона для коммерческого спутникового оператора Viasat и норвежский радиационный монитор.

По данным Космических сил США, EPS-R станет первой оперативной военной нагрузкой США, размещенной на коммерческом спутнике, которым управляет международный партнер, что станет важной вехой в военно-коммерческом сотрудничестве.

Вице-президент со спутниковых миссий Northrop Grumman Трой Брашер подчеркнул, что эта миссия "поможет удовлетворить большой спрос на связь в регионе, который не могут обслуживать традиционные геостационарные спутники".

В 2019 году компания Space Norway выбрала Northrop Grumman для создания двух спутников, а полезная нагрузка EPS-R разработана по отдельному контракту с Космическими силами США.

Каждый из спутников ASBM весит около двух тонн и имеет размеры примерно 3 х 3 х 4 метра. А с выдвинутыми солнечными панелями у них общий размах крыльев 27 метров.

Ранее OBOZ.UA писал, что ракета Falcon 9 SpaceX успешно запустила ракету с грузовым космическим кораблем Cygnus к МКС.

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