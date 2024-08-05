SpaceX успешно запустила ракету с грузовым космическим кораблем Cygnus в МКС. Фото и видео

Американская аэрокосмическая компания SpaceX запустила частный грузовой корабль в Международную космическую станцию (МКС). Вчера, 4 августа, произошло два запуска ракет компании Илона Маска за день.

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Ракета Falcon 9 с грузовым судном Cygnus стартовала со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Запуск должен был состояться на день раньше, однако неблагоприятные погодные условия помешали этому, пишет Space.com.

Старт космического корабля был успешным. Приблизительно через восемь минут после запуска первая ступень ракеты вернулась для посадки на мысе Канаверал, как и было запланировано. Затем, менее чем через 15 минут после взлета, Cygnus развернулся с верхней ступени Falcon 9 на низкую околоземную орбиту. Однако дальше у судна возникли некоторые проблемы.

"Вскоре после запуска космический корабль пропустил свою первую запись через поздний вход в последовательность записи. Маневр, известный как целевое горение высоты или TB1, был перенесен на 12:34. Но он был прерван вскоре после того, как двигатель воспламенился из-за низкого начального состояния давления. Однако нет никаких признаков того, что сам двигатель имеет какие-либо проблемы в настоящее время", – отметили представители NASA после запуска.

Эта миссия SpaceX называется NG-21, поскольку это 21-й грузовой полет Cygnus в МКС. Судно отправили в космос с 3720 килограммами запасов, включая ряд научного оборудования. В частности, прибор, который будет изучать влияние космических полетов на восстановление ДНК в коловраток. Коловратки – микроскопические животные, которые, как известно, очень устойчивы к радиации. Исследователи стремятся понять, как организмам удается восстановить ДНК после радиационного повреждения. А также в космос отправили оборудование, которое будет исследовать, как биопечатная или сконструированная ткань печени ведет себя в условиях микрогравитации.

Космический самолет Cygnus назвали SS Richard "Dick" Scobee в честь астронавта NASA, управлявшего миссией STS-51-L. Скоби и шесть членов экипажа погибли 28 января 1986 года, когда космический корабль "Челленджер" взорвался вскоре после взлета.

Запуск NG-21 стал вторым запуском двойной ракеты SpaceX 4 августа. В этот же день перед рассветом Falcon 9 запустил 23 интернет-спутника компании Starlink на орбиту из базы космических сил Ванденберг в Калифорнии.

Ранее OBOZ.UA писал, что SpaceX Илона Маска потратит $843 миллиона, чтобы столкнуть МКС обратно на Землю.

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