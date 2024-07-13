Китай попытается сбить с курса 30-метровый астероид к 2030 году: в чем суть миссии

Китай планирует столкнуться с астероидом к 2030 году. Миссия будет иметь двойную цель: один корабль столкнется с астероидом, чтобы отклонить его от нашей планеты, а другой – наблюдать за космическим камнем, чтобы узнать больше о Солнечной системе и ее формировании.

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Миссия Китайского национального космического управления (CNSA), скорее всего, выберет астероид шириной 30 метров под названием (NEO) 2015 XF261. Этот космический камень на этой неделе (9 июля 2024 года) пролетал в 50 миллионах километров от Земли со скоростью 42 тысячи км/ч, пишет Space.com.

На основе миссии NASA

Планируемая китайская миссия столкновения с астероидом ориентируется на миссию NASA по планетарной защите, которая в сентябре 2022 года повлияла на меньшее тело в системе двойных астероидов Didymos.

Тогдашнее столкновение космического корабля DART весом 570 килограммов с луной Dimorphos, вращающейся вокруг большего астероида Didymos длиной 780 м и со скоростью 22500 км/ч, было признано успешным. Удар сменил орбиту двух астероидов и продемонстрировал, что в достаточное время кинетический ударник может отвлечь меньший астероид от неизбежного столкновения с Землей.

В октябре 2024 года Европейское космическое агентство (ESA) запустит космический корабль Hera в систему Didymos для дальнейшей оценки влияния миссии DART. Ожидается, что судно ESA встретится с астероидами Dimorphos и Didymos в 2026 году.

Китайская миссия с двумя космическими кораблями объединит работу DART и Hera, воздействуя на астероид NEO и наблюдая его дальнейшие действия от шести месяцев до года после столкновения.

Ученые считают, что астероиды, вроде 2015 года XF261, были созданы из материала, оставшегося после формирования планет примерно 4,6 миллиарда лет назад. Китайская миссия даст возможность изучать "неиспорченный" материал, который был строительным материалом для миров Солнечной системы, включая Землю.

Лучшее время для столкновения

Ожидается, что миссия CNSA будет запущена к 2030 году. Астероид NEO должен пролететь мимо Земли в марте и мае 2027 года, но на тот момент он все еще будет находиться в 32 миллионах км от нашей планеты, и китайским ученым нужно время, чтобы достичь его. Например, DART попал на Dimorphos, когда его система была всего в 7 миллионах миль от Земли, и это путешествие длилось 10 месяцев.

CNSA может получить еще одну попытку пробить 2015 XF261 в апреле 2028 года, когда астероид будет находиться на расстоянии примерно 21 миллиона километров от нашей планеты. Но самая лучшая возможность для такой миссии появится в апреле 2029 года, когда астероид приблизится к Земле в пределах 6,8 миллиона километров. И еще один хороший шанс будет в апреле 2030 года, когда NEO приблизится к планете примерно на 7,1 млн км.

Ранее OBOZ.UA писал, что NASA показало изображение двух астероидов, пролетевших на близком расстоянии от Земли.

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