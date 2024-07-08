NASA показало изображения двух астероидов, пролетевших на близком расстоянии от Земли. Фото

27 и 29 июня 2024 года сразу два больших астероида пролетели на близком расстоянии от Земли. NASA удалось получить несколько снимков этих космических камней.

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Астероиды 2024 MK и 2011 UL21, которые еще назвали "убийцей планет" и "неожиданностью", пролетели на безопасном расстоянии от поверхности нашей планеты. Однако оба были в зоне действия систем радиолокационной обработки изображений NASA, пишет Sciencealert.

Астероид 2011 UL21 пролетел мимо Земли 27 июня на расстоянии 6,6 миллиона километров, что примерно в 17 раз превышает расстояние между Землей и Луной. А уже через два дня на небе появился астероид 2024 MK и пролетел мимо нашей планеты на минимальном расстоянии 295 тысяч километров. Это гораздо ближе, примерно три четверти расстояния между Землей и Луной.

Оба астероида были в категории потенциально опасных. К счастью, ни одна космическая сила не сбила их с курса в нашем направлении и они безопасно отправились дальше в космическую бездну.

Однако полученные снимки астероидов очень важны для исследования. Ученые могут изучать изображения, чтобы понять свойства горных пород, которые можно обнаружить в окрестностях Земли. Это информация, которая может помочь ученым составить стратегию для любых будущих астероидов, которые однажды могут угрожать нашей планете.

Поскольку 2024 MK был намного ближе – такая близость для пролета астероида происходит лишь каждые несколько десятилетий – ученые смогли получить гораздо более детальные изображения.

NASA использовало один телескоп для передачи радиоволн, а второй – для их приема. В результате были получены изображения астероида 2024 MK, которые позволяют рассмотреть не только его форму, но и неровности, выбоины, валуны и хребты.

Астероид 2024 MK имеет около 150 метров в длину. Он продолговатой формы с большим количеством плоских углублений. Ученые также увидели, что этот астероид падает, когда двигается в пространстве.

2024 MK обнаружили всего за десять дней до его подлета к Земле. Его орбитальная траектория была изменена гравитацией Земли. Наблюдения за этим астероидом позволяют ученым понять, что 2024 MK в будущем будет безопасно держаться подальше от нашей планеты.

"Это была чрезвычайная возможность исследовать физические свойства и получить подробные изображения околоземного астероида", – сказал астроном из Лаборатории реактивного движения NASA Лэнс Беннер.

Астероид 2011 UL21, находясь на гораздо большем расстоянии от Земли, не позволил сделать подробных фотографий. Однако те изображения, которые все же удалось получить, показывают рядом с 1,5 километровым астероидом крошечный месяц на орбитальном расстоянии около 3 километров.

Ученые отмечают, что современные приборы позволяют обнаруживать спутники рядом с астероидом и это важно для защиты Земли и понимания эволюции Солнечной системы.

"Считается, что примерно две трети астероидов такого размера являются двойными системами. И их открытие особенно важно, поскольку мы можем использовать измерения их относительного положения, чтобы оценить их взаимные орбиты, массы и плотности, которые предоставить ключевую информацию о том, как они могли сформироваться", – подытожил Лэнс Беннер.

Ранее OBOZ.UA писал, что к Земле приближаются два больших астероида.

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