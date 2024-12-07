Инженеры создали робота-птицу, которая прыгает в воздух, чтобы взлететь. Фото и видео

Инженеры создали уникального робота, похожего на птицу. Чтобы взлететь, это крошечное чудо-техники прыгает в воздух.

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По словам ученых, пружинистые ноги станут революционным подходом в создании новых беспилотников. Ведь для взлета не нужно разгоняться или применять катапультирование, пишет TechXplore.

Нового работа создала команда робототехников Федеральной политехнической школы Лозанны, работая с коллегой из Калифорнийского университета.

Идея пружинистых ног пришла исследователям, когда они заметили, что вороны у их офиса использовали свои ноги, чтобы прыгнуть в полет. Это, кажется, требовало меньше энергии, чем использование только крыльев. Мудрость природы вдохновила ученых на разработку и создание летающего робота на основе конструкции вороны.

Исследователи отметили, что вороны использовали свои лапы не только для того, чтобы устремиться в полет, они много ходили, бегали и прыгали. Это побудило команду ученых разработать птицеподобную работу с ногами, которые можно было бы использовать подобным образом.

Чтобы упростить работу, ученые выбрали для полета конструкцию с фиксированным крылом. Инженеры также решили использовать V-образную форму для хвоста. А двигатель спереди приводил в действие один пропеллер.

После создания конструкции с пружинными ножками исследователи провели испытания и обнаружили, что их маленький робот, которого они назвали RAVEN (Robotic Avian-inspired Vehicle for multiple ENvironments), мог ходить и прыгать, подобно воронам и крюкам.

Ученые также увидели, что после некоторых настроек робот мог прыгать, когда его ротор вращался, чтобы подняться в воздух. По словам специалистов, этот дизайн кажется жизнеспособным решением для достижения мультимодального передвижения для беспилотных летательных аппаратов.

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