Обратную сторону Луны показали на новых никогда не виданных фото: спутник Земли совсем не серый

Катя Помазан
Наука Обоз
2 минуты
4,6 т.
Миссия Artemis 2 помогла создать одни из самых подробных цветных изображений обратной стороны Луны в истории. Астрофотограф Эндрю Маккарти использовал серию кадров, сделанных астронавтами NASA во время полета вокруг спутника, чтобы показать скрытые минеральные различия лунной поверхности.

Полученные данные стали "лучшими", с которыми ему приходилось работать. Об этом сообщает платформа Space.com.

Перед стартом миссии Artemis 2 астрофотограф Эндрю Маккарти обратился к командиру экипажа NASA Риду Вайзману с необычной просьбой – фотографировать Луну по методике, которую он сам использует для создания детализированных астрофото. Астронавт поддержал идею, а специалисты NASA помогли интегрировать специальный режим съемки в программу полета.

Во время облета Луны экипаж Orion сделал серии кадров с разной экспозицией и в разные моменты полета. Именно эти фото Маккарти позже объединил методом стекинга – технологией наложения многих изображений для уменьшения шумов и усиления мелких деталей и цветов.

В результате удалось показать обратную сторону Луны совсем не серой, как ее обычно видят с Земли. На снимках проявились синие, коричневые и красноватые оттенки, которые указывают на разный минеральный состав поверхности. Синий цвет, например, свидетельствует об участках с повышенным содержанием титана, тогда как бурые и красные зоны могут означать более старые или богатые железом породы.

Маккарти объяснил, что человеческий глаз не способен заметить такие слабые цветовые различия, однако камера может фиксировать их значительно точнее. Сам фотограф называет свой подход "киборг-зрителем", который позволяет увидеть то, что остается скрытым для человека.

Особую роль сыграло отсутствие земной атмосферы. Именно атмосферные искажения на Земле обычно придают Луне излишний цветовой оттенок и ухудшают детализацию. Если для наземных фото ему иногда приходится совмещать сотни или даже тысячи кадров, то для снимков с Artemis 2 хватило лишь 10-15 фотографий.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на субботу, 11 апреля, астронавты миссии Artemis II успешно вернулись на Землю после 10-дневного путешествия вокруг Луны. Космический корабль Orion приводнился в Тихом океане около 03:10 по киевскому времени.

