'Поцелуй' Луны и Венеры. Жители Земли смогут увидеть уникальное явление 5 августа: где он будет виден

Сегодня, 5 августа, можно стать свидетелем красивого космического свидания – на вечернем небе сойдутся в поцелуе Луна с Венерой. В этом году эти космические тела будут особенно близко.

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Однако увидеть эту встречу – не просто. Поскольку Луна будет очень тонкой (лишь 2 процента освещения), ее трудно будет заметить на закате, пишет Space.com.

В прошлом году яркую встречу Луны с Венерой жители Украины наблюдали в апреле. Однако в этом году подсмотреть свидание будет мешать еще и расположение космической пары. Ведь Венера будет виднеться всего на 17 градусов к востоку от Солнца. И молодую Луну, в свете заходящего Солнца, да еще и так низко будет трудно разглядеть.

Лучше всего будет видно слияние Луны с Венерой в средних широтах, при условии полновидного горизонта, выходящего на запад и чрезвычайно чистым небом. Но и здесь стоит прихватить бинокль, чтобы не упустить это космическое свидание.

Астрологи советуют, чтобы повысить шансы увидеть встречу Луны с Венерой, сразу после заката нужно осмотрев западное небо биноклем. А если зафиксировать эту пару, дальнейшее наблюдение можно проводить уже невооруженным глазом.

По словам астрологов, через полчаса после заката Луна и Венера будут висеть примерно на пять градусов над западно-северо-западным горизонтом. Венера будет выглядеть как яркая белая точка всего на пол градуса ниже нижнего левого края Луны на ярком фоне сумерек.

Продвигаясь дальше на запад, разрыв между Луной и Венерой будет увеличиваться, и их ориентация относительно друг друга будет выглядеть иной. Вдоль тихоокеанского побережья спутник Земли и планета любви будут разделены чуть больше одного градуса. В этом поясе Венера появится внизу справа от Луны на сумеречном небе. Поэтому те, кто расположен на возвышенности с видом на океан, будут иметь билет в ложу на действо под названием "Космическое свидание".

А наиболее внимательные наблюдатели смогут рассмотреть на вечернем небе еще и Меркурий слева от Луны и Венеры, образующей треугольник космических тел.

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