Полярники 'Вернадского' показали самый длинный день года за 1 минуту. Видео

В то время, когда в Украине зима, в Антарктике, где расположена украинская арктическая станция "Академик Вернадский", продолжается лето, ведь в Северном и Южном полушарии времена года идут в противофазе. Полярники решили показать, как выглядит самый длинный день в году на острове Галиндез.

Видео дня

Украинские исследователи сняли день летнего солнцестояния 21 декабря за 1 минуту. Удивительным видео они поделились на странице "Национальный антарктический научный центр" в сети Facebook.

"В целом световой день продолжался почти 22 часа 25 минут. Солнце начало сходить в 02:02 ночи, а зашло в 00:27 22 декабря", – отметили в сообщении полярники.

Интересно, что день 20 декабря был короче всего на 10 секунд, а 22 декабря – на 36 секунд.

"Если до 21 декабря продолжительность дня постоянно росла, то теперь она наоборот уменьшается. Так будет до 20 июня, когда над нашим островом Галиндез будет самый короткий день – почти 3 часа 24 минуты. Потом он будет снова увеличиваться", – отметили исследователи.

Поскольку станция "Академик Вернадский" расположена чуть севернее южного полярного круга, то здесь нет традиционных полярных или белых ночей. То есть зимой Солнце на несколько часов все же поднимается над горизонтом, а летом – прячется за горизонт.

На видео, отснятое сисадмином 29-й УАЭ Александром Мацибурой, можно увидеть не только самый длинный день, но и скорость смены погоды возле "Вернадского" и работу солнечного трекера, на котором и закрепили камеру.

По словам ученых, этот прибор нужен для корректного наведения измерительных датчиков на Солнце. А также используется для затенения диска нашей звезды, чтобы отсечь поток прямого солнечного света от пиранометра для измерения рассеянной солнечной радиации.

OBOZ.UA ранее показывал видео, как украинские полярники расчистили снежный "портал" в океан.

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