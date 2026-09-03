Похожа на инопланетянина: ученые из Китая показали уникальную рыбу. Видео

Учёные с помощью подводных аппаратов смогли наблюдать за необычной рыбой непосредственно в ее естественной среде обитания. Речь идет о панцирной морской малиновке Scalicus engyceros, внешний вид и способ передвижения которой действительно могут напомнить фантастическое существо.

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Рыба использует видоизмененные лучи плавников в качестве своеобразных "ног", чтобы передвигаться по морскому дну. Новые наблюдения позволили учёным лучше понять, насколько необычными могут быть адаптации животных к жизни на больших глубинах, пишет ScienceAlert.

Рыба, которая передвигается как краб

Scalicus engyceros обитает в западной части Тихого океана и известна науке еще с XIX века. Однако только современные подводные технологии позволили понаблюдать за ней непосредственно в воде и подробно изучить ее поведение.

Исследователи зафиксировали, как рыба перемещается по морскому дну боком, напоминая движение краба или креветки. Еще удивительнее то, что она способна двигаться задом наперед. В случае опасности животное может резко оттолкнуться и прыгнуть, пытаясь убежать от угрозы. Результаты этого исследования опубликованы в журнале Ocean-Land-Atmosphere Research.

Такие возможности обеспечивают специальные жесткие лучи грудных плавников. Они работают как своеобразные опоры, с помощью которых рыба может передвигаться по поверхности дна вместо того, чтобы постоянно плавать в толще воды.

По словам исследователей, наблюдения выявили гораздо больше поведенческих и эволюционных особенностей этих рыб, чем предполагалось ранее.

Особенности Scalicus engyceros

Панцирные морские малиновки обладают еще одной характерной особенностью – костными пластинами, защищающими их тело. Именно из-за этого строения представителей семейства Peristediidae часто называют "бронированными" рыбами.

На морде у них расположены разветвленные отростки, напоминающие маленькие грабли или усики. Они помогают животным исследовать поверхность морского дна, находить пищу и обнаруживать препятствия. Во время передвижения S. engyceros проводит этими отростками по отложениям, иногда касаясь камней и неровностей.

Для поддержания равновесия рыба использует грудные плавники, которые раскрываются в стороны. В совокупности эти особенности позволяют ей достаточно уверенно передвигаться по поверхности, несмотря на необычное строение тела.

Что происходит с рыбой в темноте

Необычные наблюдения были сделаны во время погружений в Южно-Китайском море на глубине примерно 350-500 метров. На таких участках давление воды уже чрезвычайно высокое, а количество естественного света резко уменьшается.

Исследователи обратили внимание и на большие глаза S. engyceros. Когда подводные аппараты приближались к рыбе, она, по-видимому, не всегда реагировала на их присутствие. Ученые предполагают, что длительная жизнь в условиях почти постоянной темноты могла повлиять на её зрительную чувствительность.

В то же время исследователи не исключают, что эти рыбы время от времени могут перемещаться в менее глубокие слои океана, где больше света. Чтобы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу, необходимы дополнительные наблюдения.

В ходе исследования ученые также наблюдали представителей других видов панцирных морских малиновок. В частности, несколько особей Peristedion liorhynchus удалось увидеть в подводном каньоне, который отличался от места обитания S. engyceros.

Такие наблюдения важны для науки, поскольку позволяют изучать поведение животных в естественных условиях, а не только по образцам, выловленным ранее. Согласно современным представлениям, общий предок некоторых представителей этой группы жил примерно 60-70 миллионов лет назад, после чего различные виды сформировали собственные приспособления к сложным условиям существования.

Ученые отмечают, что подобные открытия помогают лучше понять эволюцию глубоководных организмов.

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