Подросток выжил после нападения льва: в Болгарии обнаружили уникальную находку. Фото

Археологи обнаружили в Болгарии редкие доказательства прямого контакта человека с крупным хищником в доисторическую эпоху. Речь идет о подростке, который около 6200 лет назад пережил нападение льва, но впоследствии умер от полученных травм.

Исследование его скелета дает представление об опасностях жизни в медном веке и об уровне медицинских знаний древних сообществ. Случай является исключительным из-за зафиксированного факта выживания после нападения. Результаты исследования обнародованы на ScienceDirect.

По данным исследования, подростку было от 16 до 18 лет. Вероятно, он находился на охоте, когда столкнулся со львом. В период медного века львы обитали на территории Восточной Европы, что подтверждается археологическими находками, в частности следами разрубания костей львов в прибрежных поселениях Черного моря, которые свидетельствуют об их потреблении людьми.

Анализ скелетных останков показал, что хищник сбил парня с ног и несколько раз укусил за голову. Череп содержит характерные проколы и компрессионные повреждения, которые не соответствуют травмам от человеческого оружия или посмертным повреждениям. По словам руководительницы исследования, археозоолога Надежды Карастояновой из Национального музея естественной истории Болгарской академии наук, форма, глубина и расположение повреждений согласуются с укусами крупного хищного млекопитающего.

Чтобы идентифицировать животное, исследователи сравнили следы на черепе с отпечатками зубов львов и медведей из музейных коллекций, используя специальную технологию формирования слепков. Также был учтен ареал распространения крупных хищников в медном возрасте. Совокупность данных указывает на то, что наиболее вероятным нападающим был именно лев.

Особую ценность находке придает то, что подросток пережил первичную травму. На костях черепа зафиксированы признаки заживления, что свидетельствует об оказании ему помощи после нападения. В то же время процесс восстановления был на ранней стадии – примерно два-три месяца, после чего подросток, вероятно, умер от осложнений.

Одна из ран могла повредить мозговые оболочки. Глубокие ранения были также зафиксированы на ногах и левой руке. Исследователи считают, что парень не мог самостоятельно выживать и нуждался в постоянной помощи со стороны общины.

Подростка похоронили вблизи доисторического поселения Козарева Могила на востоке Болгарии. Это место известно другими находками, свидетельствующими о попытках лечения болезней и проведения трепанаций черепа, что указывает на наличие базовых медицинских знаний у жителей поселения.

Тело было похоронено в скорченном положении, с руками перед лицом. Никаких погребальных предметов рядом не обнаружили, а сама могила была глубже других. Это может свидетельствовать о низком социальном статусе или страхе общины перед умершим, чья внешность и поведение после нападения могли восприниматься как угрожающие.

Случаи доисторических нападений львов на людей случаются крайне редко, а подтвержденное выживание после такого нападения – почти уникальное явление.

