В Англии нашли кладбище, которому 4000 лет: это прольет свет на неизвестную сторону истории. Фото

Новое археологическое открытие в Великобритании может существенно изменить представление о древнейшей истории страны. На севере, вблизи города Уиган, исследователи обнаружили бронзовое кладбище возрастом около четырех тысяч лет.

По предварительным данным, оно расположено на месте еще более древнего неолитического сооружения. Это открытие дополняет археологическую карту региона Большого Манчестера и проливает свет на малоизученные ритуальные практики и заселение Британских островов в эпоху бронзы. Детали рассказало издание ArkeoNews.

Уникальная находка

Члены Археологического общества Уигана в течение последних четырех лет проводили тщательные раскопки на этом участке, находя многочисленные фрагменты человеческих костей и урн для кремации. По словам исследователей, эти останки относятся к погребениям эпохи бронзы. Тогда использовали форму кремации, во время которой кости не полностью превращались в пепел.

"Когда мы впервые наткнулись на кости, пришлось сообщить в полицию, чтобы убедиться, что это не современные останки. После радиоуглеродного анализа стало ясно, что они тысячелетней давности, и мы поняли, что имеем дело с необычайной находкой", – рассказал секретарь общества Билл Олдридж.

Исследование, проведенное в университетах Оксфорда, Белфаста и Эдинбурга, подтвердило возраст кремаций – примерно 2000–1800 годы до н.э. В одной хорошо сохранившейся урне археологи нашли обугленные фрагменты костей.

Следы еще более древней эпохи

Особый интерес вызывает форма самого объекта. Его овальный контур, окруженный неглубоким рвом, указывает на возможное наличие здесь более древнего сооружения – неолитического хенджа, возведенного более 5000 лет назад.

Хенджи – это круглые или овальные земляные насыпи, которые использовались для ритуальных или церемониальных целей. Такие сооружения редко встречаются на северо-западе Британии, что делает находку еще более ценной.

"Овальная форма, обведенная древним рвом, может свидетельствовать о происхождении памятника еще с каменного века. Если это подтвердится, то будет означать, что люди использовали это место для обрядов задолго до создания бронзового кладбища", – отметил Олдридж.

Охрана археологического наследия

Чтобы уберечь место от мародеров, точное расположение памятника не разглашается. Раскопки ведутся при поддержке местных фермеров и волонтеров, что подчеркивает важную роль общин в сохранении исторического наследия Британии.

Археологическое общество Уигана, основанное в 1986 году, уже имеет значительный опыт исследований – от римских крепостей до промышленных объектов. Среди его самых известных открытий – римские бани, найденные в центре Уигана в 2005 году, и остатки римского форта, обнаруженные в 2008-м. Они подтвердили, что город Виган соответствует древнему поселению Кокциум – важной римской точке между Манчестером и Рибчестером.

Новооткрытое кладбище и его возможная неолитическая основа расширяют исторические границы человеческого присутствия в регионе на несколько тысячелетий до римского периода. Находка помогает представить жизнь и погребальные обычаи древних сообществ, которые жили здесь задолго до появления письменных источников.

Археологи надеются, что дальнейшее изучение урн, костных остатков и образцов почвы поможет выяснить больше об этих людях: их ритуалах, питании и связи с землей.

