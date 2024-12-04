Под завалами дома в Турции, разрушенного землетрясением, нашли византийское сооружение

В Турции во время расчистки завалов после разрушений, нанесенных землетрясением в 2023 году, наткнулись на ценную находку. Археологи обнаружили византийское сооружение, датированное V-VI веками н.э.

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Кирпичную конструкцию нашли под завалами разрушенного здания в турецком городе Антакье, которое очень сильно пострадало во время страшной стихии. Усилия по восстановлению важных исторических и религиозных памятников района уже предприняты под руководством Министерства культуры и туризма Турции в партнерстве с Европейским Союзом, пишет Heritage Daily.

По официальным сообщениям, найденное здание находится на глубине пяти метров под землей и имеет полукруглый бочкообразный сводчатый потолок с настенными нишами, украшенными арками в византийском стиле. Эксперты считают, что постройка датируется V или VI веком нашей эры и, вероятно, служила часовней или гробницей в византийскую эпоху.

И.о. директора Археологического музея Хатай Али Челикай подчеркнул, что находка станет ценным дополнением к истории Антакье. Он отметил, что уникальный дизайн сооружения дает представление об архитектурных и культурных практиках византийского периода.

По словам специалистов, на этом месте будут проведены дальнейшие исследования, которые призваны выяснить первоначальную функцию здания.

В Министерстве планируют со временем интегрировать это открытие в местные туристические инициативы, что повысит привлекательность региона для посетителей.

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