В Египте раскопали ворота в величественный храм бога плодородия, которому 2000 лет. Фото

В Египте нашли величественный храм бога плодородия. Интересно, что археологи раскопали тайный вход в старинное здание, которому более 2000 лет.

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Ворота в храм, находившиеся на западной стороне исторического места Атрибис близ Сохага, сначала имели высоту до 18 метров. По словам исследователей, это отличный пример египетского "пилона", где две башни роскошно подчеркивают главный вход, пишет DailyMail.

Эксперты полагают, что найденное сооружение было построено в Атрибисе, бывшем успешном египетском городе, во II веке до нашей эры.

По словам ученых, найденный вход ведет в ранее неизвестную комнату, вероятно, помещение для хранения посуды и амфор.

Генеральный секретарь Высшего совета древностей Мохамед Исмаил Халед описал находку как "первое ядро ​​для открытия остальных элементов нового храма".

Откопанная комната, длина которой составляет около 6 метров и ширина 3 метра, имеет вход, украшенный рельефами и иероглифическими надписями. Надписи изображают египетского бога плодородия Мин и его жену Репит, которую обычно изображают в виде львицы, и сына, богодитя Колантеса, описывают археологи.

По словам исследователей, фигуры также окружены структурами из астрономических символов, работающих как "небесные звезды" для измерения часов ночи.

Интересно, что вторая дверь на фасаде пилона ведет к ранее неизвестной лестнице, которая поднималась по меньшей мере на четыре пролета на верхний этаж, но сейчас разрушена.

Археологи говорят, что дальнейшие раскопки в храме Атрибиса теперь будут сосредоточены на поиске следов предполагаемого храма, лежащего за комнатой, вероятно, местом святилища для жителей города.

По словам историков, храм имел ширину 51 метр и башни-пилоны, каждая из которых достигала 18 метров в высоту. К сожалению, сегодня от башен осталось всего 5 метров.

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