Почему в самолете закладывает уши? Ученые сказали, как решить проблему

Ощущение заложенности и щелчки в ушах во время взлета и посадки – один из самых неприятных побочных эффектов путешествий самолетом. Чтобы избавиться от него мы используем жевательную резинку, конфеты и даже несколько форсированных зевков. Это помогает, но задумывались ли вы, почему это ощущение вообще появляется?

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Издание Popular Science попыталось разобраться. И хорошая новость заключается в том, что это нормальная защитная реакция организма. "Это абсолютно естественный способ, которым ваш организм должен выравнивать давление", – говорит Патрисия Гаффни, аудиолог и президент Американской академии аудиологии, профессор Университета Нова-Саутистерн во Флориде. Чаще всего ощущение заложенности ушей в самолете проходит быстро и без осложнений.

Почему закладывает уши?

Наши уши состоят из трех частей: наружного уха, среднего уха и внутреннего уха. Наружное ухо включает ушную раковину и слуховой проход. Барабанная перепонка отделяет наружное ухо от заполненного воздухом среднего уха, в котором находятся три крошечные косточки и евстахиева труба – узкий проход, соединяющий среднее ухо с верхней частью глотки, или носоглоткой. Во внутреннем ухе находятся улитка – орган слуха, и вестибулярный аппарат, который отвечает за равновесие.

Когда закладывает уши, это ощущение происходит от евстахиевой трубы. Ее функция заключается в поддержании равномерного давления между внешней и средней частью уха, объяснила изданию Гаффни

Равновесие давления воздуха между средним ухом и внешней средой критически важно для правильной работы наших ушей. Когда давление в среднем ухе ниже, чем давление наружного воздуха, может создаваться отрицательное давление. Это может втягивать барабанную перепонку внутрь, снижая ее способность к вибрации и делая наш слух приглушенным до тех пор, пока давление не выровняется.

В процессе повседневной деятельности евстахиева труба ненадолго открывается, когда мы глотаем, зеваем или разговариваем, помогая компенсировать эти небольшие изменения давления воздуха. Но быстрое изменение высоты в полете, подводном плавании или восхождение на гору – это другой сценарий. Эти изменения могут привести к значительным различиям, поскольку внешнее давление воздуха меняется быстрее, чем давление внутри среднего уха, говорит Гаффни. Евстахиева труба реагирует, принудительно открываясь, чтобы уравновесить эти изменения. Давление в ушах создает тот самый знакомый звук щелчка.

Как справиться с заложенностью ушей

Путешественники могут использовать несколько проверенных способов, чтобы контролировать давление в ушах и заставить евстахиеву трубу открыться самостоятельно. Младенцам и маленьким детям помогает сосание пустышки или кормление во время взлета и посадки. Оно может снизить давление в их крошечных ушах и создать им более комфортные условия. Старшим детям и взрослым может помочь жевание резинки, сосание конфеты и намеренное зевание, говорит Гаффни.

Путешественники также могут попробовать самостоятельно открыть евстахиеву трубу, используя так называемый прием Вальсальвы, говорит Гаффни. Для этого сделайте вдох, закройте рот, зажмите нос и аккуратно выпустите воздух носом, как будто вы сморкаетесь. "Иногда, если евстахиева труба очень сужена, вы даже услышите тихий писк, когда внутрь попадает немного воздуха", – сказала профессор.

Когда давление слишком высокое

Определенные состояния могут затруднять стабилизацию давления в евстахиевой трубе. Нижняя часть трубы, где она обычно закрывается, может раздражаться или воспаляться, особенно при простуде или инфекции верхних дыхательных путей. Из-за воспаления трубе становится труднее открываться и закрываться, поэтому люди часто жалуются на заложенность ушей или отсутствие щелчка во время болезни, говорит Гаффни.

Если человек с простудой или аллергией летает, перепады давления во время взлета и посадки могут затруднить выравнивание давления в ухе. В тяжелых случаях, когда разница давления становится слишком большой и труба не может нормально открыться, это может даже привести к разрыву барабанной перепонки, предупредила ученая. Впрочем, она подчеркнула: "Это случается крайне редко и обычно связано с тем, кто уже страдает простудой или какой-либо инфекцией верхних дыхательных путей".

Если у вас постоянное давление в ушах, оториноларинголог может проверить состояние ваших слуховых труб. Пациентам с хроническими заболеваниями могут быть назначены методы лечения, например, назальные спреи для уменьшения воспаления.

Но, в конечном счете, хотя заложенность в ушах может показаться немного странной, обычно это лишь кратковременный побочный эффект перелета. Так что возьмите жевательную резинку, потренируйтесь зевать и позвольте слуховым трубам выполнять свою функцию.

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