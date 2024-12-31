Почему у людей ноги разного размера: этому научное объяснение

Правая и левая стороны человеческого тела часто считаются зеркальным отражением друг друга. Однако это не касается ног, которые часто имеют два разных размера.

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Центр по уходу за ногами в городке Либерти, штат Огайо, заявил, что около 80% населения США имеют большую левую стопу, чем правую. Исследователи City Chiropody and Podiatry в Лондоне согласились, объясняя эту разницу тем, что большинство населения мира являются правшами, что означает, что левая ступня больше тренируется и становится немного больше, чтобы поддерживать баланс тела, пишет LiveScience.

"Стопы ни у кого не похожи. Наши тела не всегда симметричны", – сказала ортопед Коррин Ренне.

Исследование, проведенное еще в 1983 году с участием 4000 женщин и 2800 мужчин в Соединенных Штатах, обнаружило, что никто из них не имел пары ног, абсолютно одинаковых по размеру и форме.

Подтвердило эти данные и исследования 2018 года от SATRA Bulletin, специализированного издания по обуви и коже. Проанализировав 2890 человек в Великобритании, ученые обнаружили, что 19% людей могут иметь длину стоп более чем на 4 миллиметра.

"Подобная тенденция наблюдается и в США. А в Китае не менее 24 процентов людей имеют разницу более 4 миллиметров", – говорится в исследовании 2018 года.

Какая нога больше: правая или левая

Нет единого мнения относительно того, левая или правая нога обычно больше в паре. Однако большинство исследователей склоняются к утверждению, что все же люди преимущественно имеют большую левую стопу, чем правую. Ведь большинство населения мира являются правшами, поэтому левая ступня больше тренируется и становится масивнее, чтобы поддерживать баланс тела.

В исследовании 1983 года было отмечено, что, хотя принято считать, что левая ступня обычно больше правой, ученые обнаружили, что вероятность того, что у человека большая нога будет левой или правой, на самом деле одинакова. Поэтому исследование 2018 показало, наоборот, что у 50,7% британских женщин и 54,8% британских мужчин правая нога длиннее левой.

Почему ноги разного размера

Существуют также другие факторы, которые могут привести к различиям в размере стопы, говорят ученые. "Например, у женщин может наблюдаться небольшое расхождение в размере стопы во время или после беременности", – сказала ортопед Коррин Ренне.

Также эксперты отмечают, что ряд условий рождения может привести к тому, что размер стопы значительно отличается от другой. "Если вы родились с косолапостью, эта концовка меньше, чем противоположная сторона", – сказал доцент и руководитель ортопедических служб Медицинской школы Университета Мэриленда Джейкоб Вайнс.

Брахиметатарзия и брахиметападия – это состояния, при которых один или несколько пальцев на ноге соответственно короче, отметил Вайнс. К примеру, в состоянии, известном как гипоплазия пальцев, пальцы ног могут быть недоразвитыми или неполными.

По информации Центра по уходу за стопами, травмы также могут изменить размер стопы, особенно в детстве, когда кости еще развиваются. Ношение гипсовой повязки на ноге в течение длительного времени может привести к ослаблению и сокращению мышц, добавляют эксперты из City Chiropody and Podiatry.

Ренне добавила, что разница в размере стопы может быть результатом более частого использования одной ноги, чем другой, например у артиста балета – это может увеличить мышечную массу и утолстить структуру стопы.

Лечение или оперирование

По словам врачей, если разница в длине стопы или конечности достаточно серьезная, может потребоваться хирургическое вмешательство. Операции, такие как пересадка кости или разрезы кости, могут удлинить или укоротить кость. "Обычно люди переносят смену примерно на 2 сантиметра после операции", – сказал Джейкоб Вайнс.

Однако в большинстве случаев стопы разного размера – это просто незначительное неудобство и никаких оперативных вмешательств это не требует, говорят специалисты.

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