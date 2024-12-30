Как будут выглядеть люди через 50 000 лет? Прогнозы ученых

Многие исследователи считают, что эволюция современного человека остановилась. Но это явление может относиться не к выживанию, а к более репродуктивному успеху в нынешней среде.

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Изменения частоты генов из-за таких факторов, как культурные предпочтения, географическая миграция и даже случайные события, продолжают формировать геном человека. Эксперты дали свои прогнозы по поводу того, как эволюция может повлиять на вид человека через 50 000 лет, пишет Newsweek.

"Эволюция частично детерминирована – есть правила развития систем, а отчасти случайная – мутации и конфигурации окружающей среды в большей степени непредсказуемы. В некоторых редких случаях можем наблюдать эволюцию в действии, но в течение десятков или сотен лет это в основном предположение", – сказал доцент кафедры биоинформатики Орхусского университета в Дании Томас Мэйлунд.

Антрополог и эволюционный генетик из Университета Anglia Ruskin в Англии Джейсон Ходжсон сказал, что 50 000 лет – это "чрезвычайно долгий период" в ходе эволюции человека, представляющего более 1667 человеческих поколений, учитывая 30-летнее время поколения.

"В течение последних 50 000 лет большинство вариаций, которые наблюдаются среди человеческих популяций, эволюционировали. Это касается цвета кожи, телосложения, цвета и текстуры волос и т.д. Фактически большинство вариаций, с которыми мы знакомы, развились даже в течение последних 10 000 лет", – сказал антрополог.

По прогнозам Ходжсона, в ближайшем будущем глобальные популяции станут более однородными и менее структурированными, когда дело доходит до генетики и фенотипа – наблюдаемых черт личности.

"Сейчас фенотипы, которые мы связываем с географическими регионами, например, темная кожа у африканцев, светлая кожа у скандинавов, низкий рост у африканских карликовых охотников-собирателей, высокий рост у голландцев и т.д. – сохраняются с помощью ассортиментного спаривания. То есть остается больше шансов выбирать партнеров, похожих на них самих", – подчеркнул генетик.

По словам ученого, отчасти это связано с человеческой историей миграции и культуры, что означает, что люди, как правило, живут и встречаются с людьми, более похожими на них.

"Однако спаривание между отдаленно родственными группами растет, и это приведет к меньшей структуре и более однородной глобальной популяции. Например, если вы поселите кучу пуделей, ротвейлеров, чихуахуа и сенбернаров на острове и они будут размножаться беспорядочно, то через несколько поколений все станут коричневыми собаками среднего размера", – пояснил Джейсон Ходжсон.

По словам Томаса Мейлунда, когда смешиваются разные популяции, изменяются и их признаки, которые определяются несколькими вариантами генов. Но многие признаки являются результатом комбинации разных генов.

Палеонтолог и эволюционный биолог из Университета Британии Бата Ник Лонгрич предположил, что люди могут стать выше и привлекательнее из-за полового отбора.

По словам ученых, с течением времени и развитием технологий, возможно, люди начнут целенаправленно управлять собственной эволюцией с помощью инструментов редактирования генов, таких как CRISPR, с помощью искусственного интеллекта.

"Я подозреваю, что в настоящее время такие вещи, как внешний вид, будут в основном зависеть от нашего выбора. Такие технологии, как CRISPR, или еще не изобретенные технологии, позволят нам выбирать многое о нашей внешности. Я даже могу представить, что наша внешность может измениться из-за поколения в том, как сейчас меняется мода", – сказал Джейсон Ходжсон.

"Я ожидаю, что в течение следующего столетия мы усовершенствуем эту технологию. У нас уже есть инструменты для редактирования генов и главным препятствием является непонимание последствий редактирования генов. Я ожидаю, что нравственные соображения сдержат нас некоторое время, это не будет навсегда", – подчеркнул Томас Мэйлунд.

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