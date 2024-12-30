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Как будут выглядеть люди через 50 000 лет? Прогнозы ученых

Инна Василюк
Наука Обоз
3 минуты
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Как будут выглядеть люди через 50 000 лет? Прогнозы ученых

Многие исследователи считают, что эволюция современного человека остановилась. Но это явление может относиться не к выживанию, а к более репродуктивному успеху в нынешней среде.

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Изменения частоты генов из-за таких факторов, как культурные предпочтения, географическая миграция и даже случайные события, продолжают формировать геном человека. Эксперты дали свои прогнозы по поводу того, как эволюция может повлиять на вид человека через 50 000 лет, пишет Newsweek.

Как будут выглядеть люди через 50 000 лет? Прогнозы ученых

"Эволюция частично детерминирована – есть правила развития систем, а отчасти случайная – мутации и конфигурации окружающей среды в большей степени непредсказуемы. В некоторых редких случаях можем наблюдать эволюцию в действии, но в течение десятков или сотен лет это в основном предположение", – сказал доцент кафедры биоинформатики Орхусского университета в Дании Томас Мэйлунд.

Антрополог и эволюционный генетик из Университета Anglia Ruskin в Англии Джейсон Ходжсон сказал, что 50 000 лет – это "чрезвычайно долгий период" в ходе эволюции человека, представляющего более 1667 человеческих поколений, учитывая 30-летнее время поколения.

"В течение последних 50 000 лет большинство вариаций, которые наблюдаются среди человеческих популяций, эволюционировали. Это касается цвета кожи, телосложения, цвета и текстуры волос и т.д. Фактически большинство вариаций, с которыми мы знакомы, развились даже в течение последних 10 000 лет", – сказал антрополог.

Как будут выглядеть люди через 50 000 лет? Прогнозы ученых

По прогнозам Ходжсона, в ближайшем будущем глобальные популяции станут более однородными и менее структурированными, когда дело доходит до генетики и фенотипа – наблюдаемых черт личности.

"Сейчас фенотипы, которые мы связываем с географическими регионами, например, темная кожа у африканцев, светлая кожа у скандинавов, низкий рост у африканских карликовых охотников-собирателей, высокий рост у голландцев и т.д. – сохраняются с помощью ассортиментного спаривания. То есть остается больше шансов выбирать партнеров, похожих на них самих", – подчеркнул генетик.

По словам ученого, отчасти это связано с человеческой историей миграции и культуры, что означает, что люди, как правило, живут и встречаются с людьми, более похожими на них.

Как будут выглядеть люди через 50 000 лет? Прогнозы ученых

"Однако спаривание между отдаленно родственными группами растет, и это приведет к меньшей структуре и более однородной глобальной популяции. Например, если вы поселите кучу пуделей, ротвейлеров, чихуахуа и сенбернаров на острове и они будут размножаться беспорядочно, то через несколько поколений все станут коричневыми собаками среднего размера", – пояснил Джейсон Ходжсон.

По словам Томаса Мейлунда, когда смешиваются разные популяции, изменяются и их признаки, которые определяются несколькими вариантами генов. Но многие признаки являются результатом комбинации разных генов.

Палеонтолог и эволюционный биолог из Университета Британии Бата Ник Лонгрич предположил, что люди могут стать выше и привлекательнее из-за полового отбора.

Как будут выглядеть люди через 50 000 лет? Прогнозы ученых

По словам ученых, с течением времени и развитием технологий, возможно, люди начнут целенаправленно управлять собственной эволюцией с помощью инструментов редактирования генов, таких как CRISPR, с помощью искусственного интеллекта.

"Я подозреваю, что в настоящее время такие вещи, как внешний вид, будут в основном зависеть от нашего выбора. Такие технологии, как CRISPR, или еще не изобретенные технологии, позволят нам выбирать многое о нашей внешности. Я даже могу представить, что наша внешность может измениться из-за поколения в том, как сейчас меняется мода", – сказал Джейсон Ходжсон.

"Я ожидаю, что в течение следующего столетия мы усовершенствуем эту технологию. У нас уже есть инструменты для редактирования генов и главным препятствием является непонимание последствий редактирования генов. Я ожидаю, что нравственные соображения сдержат нас некоторое время, это не будет навсегда", – подчеркнул Томас Мэйлунд.

OBOZ.UA ранее писал, что ученые обнаружили новый вид людей с огромными головами, которые бродили по Китаю и вымерли 200 000 лет назад.

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