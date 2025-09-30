Почему у дождя есть свой запах: ученые объяснили, что такое на самом деле петрикор

Даже если вы не услышали, что за окном начался дождь, на осадки вам может указать характерный свежий запах, который врывается с улицы. И этот запах даже имеет свое название – петрикор.

Но как он появляется и почему он кажется нам настолько приятным? Ответ дало издание Discover Magazine.

Само слово "петрикор" впервые появилось в журнале Nature в 1964 году. Его придумали ученые Изабелла Джой Бер и Ричард Гренфелл Томас, соединив греческие слова "pétra" (камень) и "ikhṓr" (кровь богов). Слово "ихор" также можно перевести как "разжиженная эссенция". В таком случае термин приобретает значение "разжиженная эссенция, полученная из камня или горной породы", что в данном случае имеет довольно понятный смысл.

Что вызывает запах дождя?

Если говорить прозаичнее, но не менее захватывающе, аромат петрикора обусловлен летучим химическим соединением под названием геосмин. Это соединение имеет химическую структуру, похожую на спирт, но его запах более приятный, объясняет Тимоти Логан, атмосферный ученый из Техасского университета A&M. Аромат геосмина мы часто описываем как землистый. Человеческий нос способен распознать даже очень небольшое количество этого вещества в воздухе, возможно, даже в концентрации всего сто частей на триллион. "Его легко привести в движение, и как только он начинает распространяться, он попадает прямо в ваш нос", – говорит Логан.

Этот сильный и стойкий запах раскрывается в тот самый момент, когда сухая земля увлажняется первыми каплями дождя. Он даже может появляться от повышения влажности, предшествующего дождю. Однако, по словам Логана, аромат петрикора быстро исчезает. "Эти соединения хорошо растворяются. Поэтому, если слишком влажно, вы никогда не почувствуете его запаха, потому что они просто заглушаются", – объяснил он.

С другой стороны, приближение грозы может этот характерный аромат, наоборот, усилить. "Если вдалеке сверкает молния, озон как бы усиливает интенсивность запаха", — добавляет Логан, который специализируется на изучении молний. Но откуда берется геосмин? И почему мы так восприимчивы к нему?

Как геосмин создает запах дождя

Актиномицеты – это вид почвенных бактерий, которые разлагают отмершие остатки растений. Один из этих микроорганизмов как раз отвечает за выработку геосмина. Науке он известен под названием стрептомицет. Если это название кажется вам знакомым, это не случайность. Стрептомицеты использовались для производства антибиотиков, таких как стрептомицин. Его продуцирует бактерия S. griseus. Впрочем, у всех стрептомицетов есть одна общая черта – они все производят геосмин.

Этот факт заинтриговал Марка Баттнера и Мэтью Буша, исследователей из Центра Джона Иннеса в Норвиче, Великобритания, поэтому они объединились с многонациональной группой исследователей, чтобы выяснить, как это происходит. "Тот факт, что все они производят геосмин, говорит о том, что он дает бактериям определенное эволюционное преимущество, иначе они бы этого не делали", - сказал Баттнер в заявлении, анонсирующем исследование, опубликованное в журнале Nature в 2020 году.

Выдвинув гипотезу, что бактерии используют геосмин как сигнал, команда установила ловушки с приманкой из стрептомицетов. В ловушки попадались ногохвостки — крошечные членистоногие, обитающие во влажной почве. Тесты показали, что ногохвостки очень восприимчивы к геосмину.

Эти создания питаются стрептомицетами, поэтому всегда охотно направляются туда, где они есть. Хотя антибиотические свойства стрептомицетов убивают нематод и плодовых мух, у ногохвосток со временем выработались ферменты, которые нейтрализуют соответствующие вещества. Но каким в таком случае является эволюционное преимущество для бактерий, производящих геосмин? Дело в том, что ногохвостки, съев взрослый стрептомицет, распространяют его эндоспоры, а значит помогают этим микроорганизмам размножаться и распространяться. Следовательно, выгоду в таком случае получают оба вида. Вот почему бактерии заинтересованы в том, чтобы раскрыть свое положение, в том числе через выделение ароматного геосмина.

Почему люди чувствительны к петрикору?

Конечно, ничто из этого не объясняет, почему мы так чувствительны к запаху дождя или почему он кажется нам таким приятным. Это все еще остается загадкой. Но нет сомнения, что людям нравится этот аромат. Некоторые лаборатории пытались создать духи с запахом петрикора. Они не достигли большого успеха, говорит Логан. "Идеально никогда не получается. Природа знает точные пропорции", — объяснил он

Но, бесспорно, предчувствовать дождь по запаху – это полезно. Так появление запаха геосмины заставляло наших предков загонять скот в хлев и прятаться от непогоды самим.

