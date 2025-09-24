Голубые глаза на самом деле другого цвета? Ученые поразили открытием

Цвет глаз – одна из первых черт, которые мы замечаем у человека. Но наше зрение может нас обманывать. То, что мы воспринимаем как голубую окраску радужки, на самом деле имеет совсем другой цвет, утверждают ученые.

Как пишет MailOnline, исследователи установили, что мы воспринимаем голубые глаза именно таким образом не из-за пигмента в радужке. Этот цвет обусловлен специфическим рассеиванием света.

Похожий эффект мы наблюдаем, когда смотрим на морские волны или в высь неба. Они тоже нам кажутся голубыми, хотя и вода, и воздух на самом деле прозрачны. Соответствующее оптическое явление даже имеет название – эффект Тиндаля.

Доктор Давиния Бивер из Университета Бонда в Австралии объяснила, что в этом виноват меланин – вещество в организме, которое отвечает за окраску наших кожи и волос. "Карие глаза содержат высокую концентрацию меланина, который поглощает свет и делает их темнее. А в голубых глазах меланина очень мало", – написала она в своей статье.

Это приводит к тому, что глаза, которые мы воспринимаем, как голубые, эффективнее рассеивают коротковолновой спектр света, к которому относятся синие оттенки, чем длинноволновой, отвечающий за желто-красную окраску. "Из-за низкой концентрации меланина поглощается меньше света, что позволяет рассеянному синему свету доминировать в восприятии. Этот синий оттенок обусловлен не пигментом, а тем, как свет взаимодействует со структурой глаза", – объяснила ученая.

При этом зеленые глаза, которые встречаются значительно менее часто, является результатом генетической особенности, которая снижает уровень меланина в радужной оболочке, но не настолько, как у голубых глаз. А карие глаза с точки зрения своей структуры оказались еще сложнее. Неравномерное распределение меланина в их радужке создает "мозаику" цвета, которая может меняться в зависимости от освещения.

Несмотря на многолетнее предположение, что цвет глаз контролируется одним геном, эксперты недавно выяснили, что этот признак определяется целой совокупностью генов. "Это объясняет, почему у детей в одной семье может быть совершенно разный цвет глаз, и почему у двух голубоглазых родителей иногда может родиться ребенок с зелеными или даже светло-карими глазами", – сказала доктор Бивер.

Она также объяснила, почему у совсем маленьких детей глаза часто кажутся очень светлыми – голубыми или серыми. По ее словам, в самом юном возрасте уровень меланина в организме человека достаточно низкий. Поэтому младенцы рождаются со светлыми глазами, а маленькие дети имеют волосы светлее тех, которые будут у них во взрослом возрасте. Впрочем, по мере постепенного накопления пигмента в течение первых нескольких лет жизни голубые глаза могут стать зелеными или карими.

В зрелом возрасте цвет глаз человека остается относительно стабильным. Впрочем, он может немного меняться под воздействием света или даже оттенка одежды. Постоянные изменения цвета встречаются редко, но могут происходить с возрастом или в ответ на определенные заболевания.

У некоторых знаменитостей, включая Кейт Босуорт и Милу Кунис, наблюдается редкое состояние, которое называется гетерохромией, при котором один глаз отличается по цвету от другого. Это может быть генетически обусловленным явлением, результатом травмы или связываться с определенными заболеваниями, пояснила доктор Бивер. Например, глаза музыканта Дэвида Боуи казались разноцветными из-за хронически расширенного зрачка после травмы, которую он получил еще в школе.

