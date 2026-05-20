Во Франции нашли более 100 целых яиц динозавров: какой вид из них должен был вылупиться

На юго-западе Франции обнаружили более сотни неповрежденных яиц динозавров. Они датируются меловым периодом, то есть возраст находки – примерно 72 миллиона лет.

Видео дня

Сенсационное открытие сделал французский палеонтолог и геолог Ален Кабо, основатель Музея-парка Мез, вместе со своей дочерью Мариной Кабо. "Сначала мы увидели лишь разрушенное гнездо, которое было сделано из корней деревьев. Но, копнув немного глубже, мы нашли ряды яиц", – цитирует ученого издание Il Messaggero.

Что известно о находке

Яйца выкопали в регионе Эро, точнее на равнине Мез, в 7 километрах от города Сет. В меловой период это был теплый и влажный регион, который пересекали широкие реки.

Размер каждого яйца чуть меньше размера футбольного мяча. Около 95% из них вылупились, и лишь некоторые содержали внутри зародыши.

Считается, что динозавры, которые их отложили, принадлежат к завроподам группы тираннозавров. Это гигантские травоядные животные длиной 40 метров и весом 90 тонн.

Кладки были размещены одна возле другой, поскольку самки динозавров каждый год возвращались в одни и те же места, чтобы вывести потомство.

Это исследование началось в октябре 2025 года, но нельзя исключать, что под землей найдутся новые экспонаты.

"Это чрезвычайное месторождение, понадобятся поколения палеонтологов, чтобы проанализировать его полностью", – считает палеонтолог Кабо.

Как писал OBOZ.UA, недавно под Иерусалимом перед строительством нового района к северу от Рамат-Рахель провели раскопки и нашли неожиданную археологическую загадку: 50-метровый древний туннель в скале. Израильские исследователи пока не установили его назначение и возраст.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!