Почему самолет преодолеет 1000 км к востоку быстрее, чем к западу: дело совсем не в скорости

Полет на восток гораздо быстрее, чем полет по тому же маршруту на запад. Например, путешествие из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк занимает примерно 5 часов, тогда как поездка из Нью-Йорка в Лос-Анджелес занимает около 6 часов.

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Ученый Даниэль Чен в статье для jetplaneczx.medium объяснил, почему самолет преодолеет 1000 км к востоку быстрее, чем к западу. Дело не в скорости, а в струйных потоках.

Что такое струйные потоки (Jet Streams)

Струевые потоки – это относительно узкие полосы сильного ветра в верхних слоях атмосферы, возникающие на высоте около 9 100 метров. Они появляются из-за разных факторов. Например, при взаимодействии участков с высоким и низким давлением, или в местах где есть холодный и горячий воздух. Солнце нагревает Землю неравномерно, что еще больше усложняет эту картину. И, конечно, изменения времен года тоже влияют на эти процессы. Все это вместе и формирует струйные потоки в атмосфере, двигающиеся с запада на восток, в обоих полушариях.

Использование реактивных потоков авиакомпаниями

Потоковые потоки могут достигать максимальной скорости 250 тыс. км/ч. Как следствие, многие авиакомпании начали планировать маршруты, которые сокращают время полета с помощью этих потоков. Рейсы могут намеренно выбирать более длинный маршрут, чтобы использовать реактивный поток, толкающий самолет вперед, что значительно увеличивает скорость самолета на земле.

Большой круговой маршрут – это траектория полета, которая минимизирует расстояние, которое преодолевает самолет. Авиакомпании используют струйные потоки только для полетов с запада на восток, поскольку эти течения дуют на восток. Когда самолеты улетают на запад, они будут выбирать большой круговой маршрут, чтобы минимизировать пройденное расстояние и избежать лобовых струйных потоков.

Недостатки струйных потоков

Несмотря на все достоинства полета в струйном потоке, есть и несколько минусов. К ним относится перпендикулярный полет в струйный поток или лобовой полет в струйный поток. Полет перпендикулярно струйному потоку означает сильный боковой ветер и усложняет определение направления, тогда как лобовой полет в струйный поток значительно уменьшает скорость движения вашего самолета.

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