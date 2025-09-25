Почему обезьяны до сих пор существуют, если эволюция реальна: ответ ученых

Почти каждый, кто изучал историю человеческой эволюции в школе, видел знаменитую картинку – ряд существ от примитивной обезьяны до современного человека, шагающего в будущее. Эта иллюстрация создает впечатление, будто эволюция является прямым и неотвратимым движением от простого к сложному.

Видео дня

Но тогда возникает парадоксальный вопрос: если люди произошли от приматов, то почему обезьяны до сих пор существуют? Daily Mail обнародовало интересные результаты исследования.

Последний общий предок

Ученые объясняют: это распространенное недоразумение. Эволюция не является линейной, а скорее похожа на разветвленное дерево.

"Думайте об эволюционном процессе как о дереве. Все живые виды находятся на кончиках ветвей. Люди и обезьяны – это разные ветви, которые когда-то разделились. И обе ветви остаются", – объяснила профессор Рут Мейс из University College London.

Если проследить эти ветви в прошлое, они сойдутся в одной точке – так называемом "последнем общем предке". Генетические исследования показывают, что наши ближайшие живые родственники – это шимпанзе и бонобо, с которыми мы делим около 98,7% ДНК. Однако люди не "происходят" от современных обезьян. Мы только имеем с ними общего предка, который жил примерно 6–10 миллионов лет назад.

Подобная логика касается и других древних видов, таких как неандертальцы. Они были отдельной ветвью, которая разделилась с нашей линией от общего предка, существовавшего сотни тысяч лет назад. Не все ветви обязательно должны исчезать – многие из них просто ведут в сторону, а не к современному человеку.

Почему обезьяны не стали "умнее"

Человеческая история – это постепенное наращивание сложности, в частности интеллекта, который позволил нашему виду достичь невиданных высот. Но почему тогда другие приматы не эволюционировали до подобного уровня?

"Если вы живете в тропическом лесу в группах приматов, которые преимущественно питаются растениями, то уровень интеллекта, который вам нужен, совсем не такой, как у хищника, который должен охотиться на крупную добычу в саванне", – объясняет профессор Мейс.

Иными словами, для успеха вида нет единой "правильной" стратегии.

"Шимпанзе и бонобо прекрасно чувствуют себя в своих экологических нишах. Поэтому можно задать обратный вопрос: почему люди не эволюционировали, чтобы быть больше похожими на бонобо?" – заметил доктор Джон Роуэн из Кембриджского университета.

Бонобо, например, не знают массовых межгрупповых войн, тогда как человеческая история полна конфликтов.

Могут ли обезьяны стать людьми в будущем

Несмотря на то, что сейчас приматы не нуждаются в развитии "человеческого" интеллекта, в далеком будущем все может измениться. Если изменится окружающая среда или исчезнет человечество, могут появиться новые ниши, которые кто-то из приматов сможет занять.

"Мутации происходят случайно, но если виды живут в подобных условиях, мы часто видим явление конвергентной эволюции. Вполне возможно, что когда-то появится существо, похожее на нас, но не идентичное", – считает профессор Мейс.

Подобное мнение высказывает и антрополог доктор Эдвин де Ягер: "Эволюция никогда не повторяет себя точно. Но при достаточном времени и соответствующих условиях приматы действительно могут развить больший интеллект или черты, подобные человеческим. Однако они не станут людьми – это будет уже совсем новый вид".

OBOZ.UA также публиковал прогнозы ученых относительно того, как могут выглядеть люди через 50 тысяч лет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.