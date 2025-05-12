Почему некоторым людям хватает всего 4 часа сна: ученые обнаружили генетическую мутацию

Возможно, у вас есть такой знакомый или знакомая, которые могут вечером долго заниматься своими делами, засиживаться далеко за полночь, а утром чувствовать себя бодро и демонстрировать большую производительность. Как утверждают ученые, ответственной за такой короткий, но качественный сон может быть недавно обнаруженная генетическая мутация.

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Как пишет издание Live Science, мутация SIK3-N783Y может помогать некоторым людям обходиться всего четырьмя-шестью часами сна за ночь, тогда как другим нам нужно около восьми часов. Исследование этой особенности испытали на генетически модифицированных инбредных мышах. Подопытные животные, которые несли эту мутацию также спали меньше.

Недавно идентифицированная мутация является одной из нескольких, которые исследователи связывают с более короткими режимами сна. Учёные надеются, что, поняв генетику людей, которые естественным образом мало спят и при этом хорошо себя чувствуют, смогут разработать более эффективные методы лечения расстройств сна.

По словам соавтора исследования, генетика из Калифорнийского университета в Сан-Франциско Ин-Хуэй Фу, наши тела продолжают работать, когда мы спим. В это время они очищают себя и восстанавливают повреждения. А у людей, которые от природы мало спят, эти функции, вероятно, работают на более высоком уровне, пояснил он журналу Nature. Свою работу группа исследователей опубликовала в в журнале PNAS.

Существует множество негативных последствий, связанных с недостатком сна, от ощущения вялости и большей забывчивости до повышенного риска сердечных заболеваний. Количество необходимого нам сна меняется с возрастом, но большинству взрослых нужно около семи-девяти часов каждую ночь, чтобы быть в форме. Однако те, кто от природы мало спит, похоже, прекрасно функционируют с меньшим количеством.

Человеку, который спит мало естественным образом, чтобы выспаться хватает 4-6 часов. При этом он не только чувствует себя прекрасно, если спит условно недостаточно, но и теряет бодрость и хорошее самочувствие, если будет спать дольше, чем обычно, указывают выводы ученых.

Предыдущие исследования выявили четыре гена, связанные с коротким сном, и пять соответствующих мутаций в этих генах. Недавно обнаруженная мутация влияет на пятый ген, Sik3, который ранее был связан с сонливостью. Исследователи проверили мутацию, передав ее лабораторным мышам. Они обнаружили, что мыши с мутацией спали примерно на 31 минуту меньше, чем те, кто ее не имел, и на 54 минуты меньше после периода лишения сна, который исследователи вызвали, осторожно обращаясь с мышами, согласно исследованию.

Обычно мыши спят около 12 часов в день, намного дольше, чем люди. Поэтому пропорционально это новое связанное с мутацией сокращение сна на период до 54 минут, является меньшим чем наблюдается у людей с естественным коротким сном. Исследователи отметили, что это может быть связано с тем, что мыши обычно спят более фрагментарно, чем люди, или с тем, что их штамм мышей был инбридинговым.

Исследователям еще многое предстоит узнать о генетике людей, которые от природы мало спят, и их ночной суперсиле. Новые результаты подчеркивают, что Sik3 является перспективной терапевтической целью для исследователей, которые пытаются улучшить эффективность и удовлетворенность сном, согласно исследованию.

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