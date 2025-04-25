15 минут все-таки решают? Ученые обнаружили, как влияет сон на активность мозга

Общеизвестно, что полноценный сон критически важен для здоровья и развития, особенно в подростковом возрасте. Новое масштабное исследование, проведенное учеными из Китая и Великобритании, еще раз напоминает: каждая минута ночного отдыха имеет значение, даже если речь идет только о 15 минутах.

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Согласно выводам, даже несколькоминутное сокращение сна может оказать долговременное влияние на развитие мозга. Подробности рассказало издание ScienceAlert.

Что именно исследовали ученые

В исследовании приняли участие 3222 подростка в возрасте от 9 до 14 лет. Их разделили на три группы по продолжительности сна:

группа с худшими привычками сна – в среднем 7 часов 10 минут в ночь;

группа со средним уровнем сна – 7 часов 21 минута;

группа с лучшими показателями – 7 часов 25 минут сна каждый день.

На первый взгляд, разница кажется незначительной – всего около 15 минут между первой и третьей группами. Однако именно эти несколько минут оказались ключевыми в формировании когнитивных преимуществ.

Мозг реагирует даже на мелочи

Участники, которые спали дольше, демонстрировали лучшие результаты в когнитивных тестах, в частности в задачах на чтение, концентрацию внимания и решение проблем. Кроме того, у них наблюдались:

больший объем мозга;

лучший пульс в состоянии покоя;

более высокий уровень внутренней мозговой связанности.

Это позволяет предположить, что даже несколько минут сокращения сна может иметь долгосрочное влияние на развитие мозга.

"Хотя разница в количестве сна между группами была небольшой, мы все равно увидели изменения в структуре мозга и умственной продуктивности. Это подчеркивает важность полноценного сна именно в период интенсивного развития", – прокомментировала результаты клинический нейропсихолог Барбара Саакян из Кембриджского университета.

Сколько подростков реально высыпаются

К сожалению, картина не слишком оптимистичная. Больше всего подростков (39%) попали именно в группу с кратчайшим сном. Только 37% спали достаточно, а остальные 24% имели средние показатели.

Такая статистика еще раз указывает на актуальность проблемы недосыпа среди молодежи. Причины – поздние часы засыпания, школьная нагрузка, использование гаджетов перед сном, тревожность.

Ученые признают, что исследование не может на 100% доказать, что именно сон является причиной лучших когнитивных результатов. Однако многочисленные подобные работы уже указывали на важность ночного отдыха, так что новые результаты только дополняют пазл.

"Мы не можем утверждать однозначно, что именно продолжительность сна определяет функции мозга, но это очередное доказательство того, что сон имеет решающее значение", – отмечает Цин Ма, психолог из Университета Фуданя.

Что это значит для родителей и подростков

Это исследование – еще одно упоминание о важности установления здорового режима сна в семье. Возможно, именно 15 минут меньше перед экраном сделают огромную разницу в будущем ребенка.

"Мы до сих пор не знаем всего о том, как сон влияет на мозг подростков, но очевидно одно: регулярный ночной сон – это основа здорового развития", – подчеркнула Саакян.

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