Почему на фотографиях астронавтов на Луне не видно звезд: секрет раскрыт

Сколько раз вы смотрели на фотографии астронавтов на Луне, но не видели там звезд? Замечали ли вы их отсутствие на заднем плане? Да, действительно, большинство миссий Apollo возвращались с поверхности Луны, не имея никаких изображений звезд. Частично это связано с тем, что все астронавты приземлялись в течение лунного дня, когда слишком ярко, чтобы увидеть звезды без посторонней помощи.

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Однако с помощью оптического оборудования можно увидеть звезды с поверхности Луны. Они выглядят несколько менее размытыми, чем с Земли, где наша атмосфера искривляет свет, пишет Ifl Science.

Американский астронавт Нил Армстронг признался, что никогда не видел звезды с поверхности Луны или на дневной стороне Луны глазом, не смотря через оптику.

На фотографиях же не видно звезды просто потому, что астронавты Apollo в первую очередь были озабочены фотографированием лунной поверхности и себя на ней. Таким образом они использовали короткую выдержку и малую диафрагму, чтобы захватить ярко освещенную поверхность и самих астронавтов. Результатом является то, что на фоне не видно звезд, равно как звезды не были бы видны на ваших фотографиях с Земли.

Единственным исключением являются "Apollo-16" они смогли зафиксировать звезды, потому что использовали камеру со встроенным спектрографом дальнего ультрафиолета.

По словам представительницы NASA Триши Талберта с помощью этого первого лунного телескопа звезды (и Земля) были сняты с лунной поверхности:

"Лунный телескоп изучал разнообразные звездные скопления, а также туманности - облака газа и пыли, где будут рождаться новые звезды. Его называют "Камерой/Спектрографом", поскольку он имел два режима работы: "прямые изображения", как из обычной камеры и "спектрограф", который расщепляет свет для поиска атомов и молекул в астрономических объектах", – объяснила она.

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